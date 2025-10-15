Maaşlara Konulacak Haciz Oranı Değişiyor

İcra ve İflas Kanunu’nda gerçekleştirilecek değişikliklerle birlikte maaş haciz uygulaması, gelir düzeyine bağlı olarak yeniden şekillenecek. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak, haciz oranlarının kişilerin gelirine göre kademeli olarak belirlenmesini öngörüyor. Bu yenilik, düşük gelirli çalışanların daha az, yüksek gelirli çalışanların ise daha fazla hacizle karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Yeni Haciz Oranları ve Uygulama Şekli

Mevcut sistemde, maaşın dörtte birine kadar haciz uygulanabilmesi imkanı bulunuyordu. Ancak yeni taslağa göre, bu uygulama değişerek gelir bazlı bir sistem getirilecek. NTV'nin haberine göre, gelir seviyesine göre belirlenen yeni haciz oranları, yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişecek. Örneğin, asgari ücretle çalışan bir bireyin maaşından en fazla yüzde 10 oranında haciz uygulanabilecekken, asgari ücretin iki katı olan bir gelire sahip birinin maaşından yüzde 20, üç katı olan birinin ise yüzde 30 oranında haciz yapılabileceği belirtiliyor.

Gelir Düzeyine Göre Haciz Miktarları

Yeni düzenleme ile birlikte, geliri asgari ücret seviyesinde (22.104 TL) olan bir kişinin maaşından en fazla 2.210 TL haciz edilebilecek. Geliri 44.208 TL’ye kadar olan borçluların maaşlarından en fazla 8.841 TL, geliri 66.312 TL’ye kadar olanların ise 19.893 TL’sine haciz konulması mümkün olacak. Bu değişiklik, borçluların yaşam standartlarını korumayı hedefleyen bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Emekli Maaşlarına Haciz Uygulaması

Taslakta ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacağına dair bir madde de yer alıyor. Bu durum, emeklilerin maddi güvenliğinin korunması adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni düzenlemenin, maaş haczi uygulamasında daha adil bir sistem oluşturması bekleniyor.