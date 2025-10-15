Dolar
Faruk Sabancı'dan Esra Bilgiç'e Romantik Doğum Günü Kutlaması

Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması

Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
Başarılı projeleriyle tanınan oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşını DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte Milano'da kutladı. Sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile bu özel günü duyuran Sabancı, romantik bir mesajla sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın İlişkisi

Esra Bilgiç, "Diriliş Ertuğrul" ve "Ramo" gibi dikkat çeken projelerdeki performansıyla tanınan bir oyuncudur. Son zamanlarda özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Bilgiç, uzun bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile ilişki yaşamaktadır. İkili, ilişkilerini büyük bir samimiyetle sürdürmekte ve zaman zaman sosyal medya aracılığıyla özel anlarını takipçileriyle paylaşmaktadır.

Milano’da Kutlanan 33. Yaş Günü

Esra Bilgiç, 33. yaş gününü Milano'da kutlayarak bu özel anı unutulmaz kılmayı başardı. Faruk Sabancı, bu kutlama sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı aynalı bir fotoğrafla, sevgilisi için duyduğu derin hisleri ifade etti. Paylaşımında "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşerek, duygularını açık bir şekilde dile getirdi. Bu romantik jest, çiftin ilişkilerinin ne denli samimi ve güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Esra Bilgiç'in bu özel gününde Faruk Sabancı'nın yanında olması, ikilinin birbirlerine duyduğu bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hayranları, çiftin ilişkisini merakla takip ederken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler de büyük ilgi gördü. Faruk Sabancı'nın yaptığı bu kutlama, aşklarını bir kez daha vurguladı ve takipçileri tarafından beğeni topladı.

