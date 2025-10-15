Ankara - Dervişoğlu: Filistin Halkı İçin Herhangi Bir Çözüm Üretilmemiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazze'deki ateşkese ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, mevcut durumun Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) yeni bir aşamasının başlangıcından başka bir şey olmadığını belirterek, bu süreçte Filistin halkı için gerçek bir çözüm üretilmediğini vurguladı.

Gazze'deki Durum ve Emperyalist Planlar

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, 7 Ekim 2023 tarihinin emperyalizmin ajandasına kaydedildiğini ve 2025 Ekim'inde planlanan bir ateşkes sürecinin sona erdiğini ifade etti. Gazze'nin ciddi bir tahribata uğradığını, sığınakların yok edildiğini ve Hamas'ın tünellerinin yıkıldığını belirten Dervişoğlu, bu durumun ardından inşaat süreçlerinin başlayacağını ve yeni rant alanlarının oluşacağını dile getirdi. Emperyalist güçlerin hedeflerinin, Filistin halkının durumunu iyileştirmekten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek olduğunu öne sürdü.

Emperyalizmin Değişken Yüzü

Dervişoğlu, savaşın durdurulması yönündeki söylemlerin ardında yatan gerçekleri sorguladı. "Olanlar, BOP'un yeni bir evresinin ilanından başka bir şey değildir" diyen Dervişoğlu, Gazze'nin yeniden yapılandırılması planlarının aslında bir yanılsama olduğunu savundu. Bu bağlamda, Trump'ın İsrail Parlamentosu'ndaki 'Yeni Bir Orta Doğu oluşturuyoruz' ifadesini örnek göstererek, mevcut sürecin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Ekonomik Problemler ve Güvensizlik

Ekonomik duruma da değinen Dervişoğlu, döviz kurunun yapay yöntemlerle baskılanmasının enflasyonu düşürmeyeceğini ifade etti. Piyasa koşullarının ve vatandaşların beklentilerinin kontrol altına alınamadığını belirten Dervişoğlu, güvensizlik enflasyonunun giderek arttığını vurguladı. Bu durumun, sanayi devlerinin üretimlerini başka ülkelere taşımalarına neden olduğunu ve yerel işletmelerin kapanmak zorunda kaldığını aktardı.

Güvenlik ve Terörle Mücadele

Dervişoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Suriye'deki durumu da ele aldı. PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin varlığının, Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu durumun, devletin bekası için bir sorun haline geldiğini ifade eden Dervişoğlu, mevcut yönetimin bu konudaki tutumunu eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklamaları, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkat çekici bir tartışma yaratırken, Filistin meselesi ve Türkiye’nin iç güvenlik politikaları üzerine yeni bir bakış açısı sunmaktadır.