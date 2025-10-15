Aşkale’den Erzurum’a Şampiyonluk Gururu

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları'nda Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu öğrencisi Yusuf Göktuğ Dönmez, Paralimpik 3 kilometre koşusunda gösterdiği performansla il birincisi oldu. Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil, aynı zamanda Aşkale'nin spor alanındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Yusuf Göktuğ Dönmez'in Başarısı

Yıldız Erkekler kategorisinde elde ettiği başarıyla Yusuf, Türkiye Şampiyonası’nda Erzurum'u temsil etme hakkını kazanmış oldu. Bu durum, genç atletin geleceği için önemli bir fırsat sunarken, Aşkale'nin spor tarihinde de yeni bir sayfa açmış oldu. Dönmez'in bu zaferi, hem okulunu hem de ilçesini gururlandırdı.

Antrenör Elif Eyüp’ten Açıklamalar

Yusuf'un antrenörü Elif Eyüp, şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, Yusuf ile yaklaşık iki ay önce tanıştıklarını belirtti. "Yusuf, atletizm yapmak istediğini söyledi. Ailesiyle görüştükten sonra disiplinli bir çalışma programı belirledik. Haftada birkaç gün, ara vermeden antrenmanlarımıza devam ettik," diyen Eyüp, sporcusunun azmi ve çalışkanlığının kendisine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. "Aşkale’de bir ilki gerçekleştirerek şampiyon olduk. Onunla ne kadar gurur duysam azdır," şeklinde konuştu.

Hedefler ve Destekçiler

Antrenör Eyüp, Türkiye Şampiyonası’nda derece elde etmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı. Bu süreçte Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır, Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı ve okul idarecilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu destekler, Yusuf'un başarısında önemli bir rol oynadı ve genç atletin kendisine olan inancını artırdı.

Aşkale’nin spor alanındaki bu zaferi, gelecekte daha fazla sporcunun yetişmesine ve atletizmin yaygınlaşmasına olanak tanıyabilir. Yusuf Göktuğ Dönmez'in elde ettiği başarı, sadece bir başlangıç niteliği taşırken, aynı zamanda diğer genç sporculara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor.