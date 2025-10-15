Dolar
41,8508 %0,23
Euro
48,6348 %0,43
Gram Altın
5.645,99 % 1,38
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Aşkale’den Erzurum’a Şampiyonluk Gururu

Aşkale’den Erzurum’a Şampiyonluk Gururu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aşkale’den Erzurum’a Şampiyonluk Gururu
Okunma Süresi: 2 dk

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları'nda Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu öğrencisi Yusuf Göktuğ Dönmez, Paralimpik 3 kilometre koşusunda gösterdiği performansla il birincisi oldu. Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil, aynı zamanda Aşkale'nin spor alanındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Yusuf Göktuğ Dönmez'in Başarısı

Yıldız Erkekler kategorisinde elde ettiği başarıyla Yusuf, Türkiye Şampiyonası’nda Erzurum'u temsil etme hakkını kazanmış oldu. Bu durum, genç atletin geleceği için önemli bir fırsat sunarken, Aşkale'nin spor tarihinde de yeni bir sayfa açmış oldu. Dönmez'in bu zaferi, hem okulunu hem de ilçesini gururlandırdı.

Antrenör Elif Eyüp’ten Açıklamalar

Yusuf'un antrenörü Elif Eyüp, şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, Yusuf ile yaklaşık iki ay önce tanıştıklarını belirtti. "Yusuf, atletizm yapmak istediğini söyledi. Ailesiyle görüştükten sonra disiplinli bir çalışma programı belirledik. Haftada birkaç gün, ara vermeden antrenmanlarımıza devam ettik," diyen Eyüp, sporcusunun azmi ve çalışkanlığının kendisine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. "Aşkale’de bir ilki gerçekleştirerek şampiyon olduk. Onunla ne kadar gurur duysam azdır," şeklinde konuştu.

Hedefler ve Destekçiler

Antrenör Eyüp, Türkiye Şampiyonası’nda derece elde etmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı. Bu süreçte Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır, Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı ve okul idarecilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu destekler, Yusuf'un başarısında önemli bir rol oynadı ve genç atletin kendisine olan inancını artırdı.

Aşkale’nin spor alanındaki bu zaferi, gelecekte daha fazla sporcunun yetişmesine ve atletizmin yaygınlaşmasına olanak tanıyabilir. Yusuf Göktuğ Dönmez'in elde ettiği başarı, sadece bir başlangıç niteliği taşırken, aynı zamanda diğer genç sporculara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Maaşınıza Ne Kadar Haciz Gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan Kademeli Haciz Uygulaması
Maaşınıza Ne Kadar Haciz Gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan Kademeli Haciz Uygulaması
#Ekonomi / 15 Ekim 2025
Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
#Gündem / 15 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
A Milli Takım'ın Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Netleşiyor
A Milli Takım'ın Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Netleşiyor
Spor
Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu
Diyarbakırlı Kuaför, Uluslararası Yarışmada Dünya İkincisi Oldu
İHH Üzerinden Gazze’ye Nasıl Yardım Yapılır? Adım Adım Sponsorluk ve Bağış Rehberi
İHH Üzerinden Gazze’ye Nasıl Yardım Yapılır? Adım Adım Sponsorluk ve Bağış Rehberi
Ankara - Dervişoğlu: Filistin Halkı İçin Herhangi Bir Çözüm Üretilmemiştir
Ankara - Dervişoğlu: Filistin Halkı İçin Herhangi Bir Çözüm Üretilmemiştir
Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki
Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki
Güney Kore Devletinin Dijital Hafızasında Büyük Yangın
Güney Kore Devletinin Dijital Hafızasında Büyük Yangın
Maaşlara Konulacak Haciz Oranı Değişiyor
Maaşlara Konulacak Haciz Oranı Değişiyor
Siyasette Askeri Hastane Gündemi: Bahçeli ve CHP'den Yeniden Açılma Teklifi
Siyasette Askeri Hastane Gündemi: Bahçeli ve CHP'den Yeniden Açılma Teklifi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft