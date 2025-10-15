Maaşınıza Ne Kadar Haciz Gelebilir? Adalet Bakanlığı’ndan Kademeli Haciz Uygulaması

Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle maaş haczi uygulamasını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni taslak ile birlikte, bireylerin gelir durumu göz önünde bulundurularak kademeli bir haciz sistemi getirilecek. Bu değişiklik, düşük gelirli çalışanlar için daha az, yüksek gelirli çalışanlar için ise daha fazla maaş haczi imkanı sağlayacak. Haciz oranlarının yüzde 10 ila yüzde 60 arasında değişmesi planlanıyor. İşte bu önemli düzenlemenin detayları.

Kademeli Haciz Uygulaması Nedir?

Yeni düzenlemeye göre, maaş haczi uygulaması artık kişinin gelirine göre şekillenecek. Mevcut sistemde, maaşın dörtte birine kadar haciz uygulanabiliyorken, yeni taslak ile bu oran daha adil bir hale getirilmiş oluyor. Avukat Begüm Ağar, mevcut düzende maaşın yüzde 25'ine kadar haciz uygulanabildiğini vurgularken, yeni düzenlemenin asgari ücret seviyesindeki maaşlar için haciz oranını yüzde 10 ile sınırladığını ifade etti. Asgari ücretin iki katı olan gelirlerde bu oran yüzde 20, üç katı olan gelirlerde ise yüzde 30 olacak şekilde belirleniyor.

Uygulamanın Getirdiği Yenilikler

Örneğin, geliri asgari ücret seviyesinde olan bir kişi için en fazla 2 bin 210 lira haciz uygulanabilecek. Geliri 44 bin 208 liraya kadar olan borçlular için bu miktar 8 bin 841 lira, 66 bin 312 liraya kadar olanlar için ise 19 bin 893 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu yeni sistemle birlikte, borçlu bireylerin gelir düzeylerine göre daha adil bir haciz uygulaması hedefleniyor.

Emekli Maaşlarına Haciz Uygulanmayacak

Taslağın önemli bir diğer noktası ise, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan emekli maaşlarının hacizden muaf tutulmasıdır. Bu durum, emeklilerin maddi güvenliğini artırmayı amaçlıyor ve emeklilik dönemlerinde yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni haciz düzenlemesi, borçluların gelir durumunu dikkate alarak daha adil bir yaklaşım sergilemekte. Haciz oranlarının kademeli olarak belirlenmesi, ekonomik açıdan dezavantajlı olan bireylerin mağduriyetini azaltmayı amaçlıyor ve borç yönetimi konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.