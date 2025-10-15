Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile doçentlik başvurularında önemli yenilikler ve düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler, akademik kariyer hedefleyen adayların başvuru süreçlerini doğrudan etkileyecek unsurlar içeriyor.

Başvuru Sürecindeki Değişiklikler

Yeni yönetmelik uyarınca, başvuru sırasında öğrenim belgesi, tez, yabancı dil belgesi ve diğer gerekli belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda, adayın başvurusu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından reddedilecek. Doçentlik başvurusunun reddedilmesi halinde, adaylar takip eden dönemlerde yeniden başvuruda bulunma hakkına sahip olacaklar. Ancak daha önce doçentlik unvanı almak için kullanılan eserlerle tekrar başvuran adayların başvuruları, Doçentlik Komisyonu tarafından kabul edilmeyecek.

Etik İhlaller ve İptal Süreçleri

Yönetmelikteki değişiklikler, etik ihlallerine yönelik de sıkı önlemler içermektedir. Lisansüstü tezlerinde intihal veya sahtecilik nedeniyle başvuruları iptal edilen adaylar, bu tezleri kullanarak yeniden doçentlik başvurusunda bulunamayacak. Aykırı başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları ise yine Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından reddedilecek.

Jüri Bilgileri ve Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Doçentlik başvurusu yapan adaylara, jüri bilgileri başvuru sonuçlarıyla birlikte elektronik ortamda sunulacak. Başvurular, adayların bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyumu, asgari başvuru şartlarını sağlama durumu, eserlerin nitelik ve özgünlüğü ile alanlarına katkıları açısından değerlendirilecek. İptal edilen başvuruların gerekçeleri dikkate alınarak, eksikliklerin giderilmesi durumunda adaylar tekrar başvuruda bulunabilecek. Ancak, iptale neden olan eksiklikler giderilmeden yapılacak başvurular, Doçentlik Komisyonu tarafından reddedilecektir.

Etik Kontrol ve Jüri Raporları

Üniversitelerarası Kurul, başvuruda bulunan adayların bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık durumlarını kendi veri tabanından kontrol edebilecek. Eğer bir adayın etik ihlalde bulunduğu tespit edilirse, dosyası ilgili Etik Komisyonuna iletilecek. Ayrıca, etik ihlalde bulunduğu karara bağlanan adayların başvuruları iptal edilecek ve bu adaylar, müracaat dönemi esas alınarak en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecekler. İhlal tespitine dair jüri raporu, adayın erişimine açılacak.

Doçentlik Komisyonu Yapısı

Yönetmelikteki değişiklikler doğrultusunda, Doçentlik Komisyonu, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip 23 üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının önerdiği adaylar arasından iki yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyeler, yeniden seçilebilirken, yeni seçim yapılana kadar görevlerine devam edecekler.