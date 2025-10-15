Gözler Dev İhalede: GSM Şirketleri 11 Frekans Paketi İçin Yarışacak

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş sürecinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek ihale, yarın saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek. İhalede, toplam 400 MHz frekans için belirlenen asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu ihale, 11 farklı frekans paketinin işletmecilere tahsis edilmesini sağlayacak.

İhaleye Katılım ve Teklif Süreci

GSM operatörleri, ihale kapsamında tekliflerini yarın saat 09.30'a kadar sunma imkanına sahip olacak. Kazanan işletmeciler, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. İhalede, 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantları üzerinden toplam 400 MHz frekans tahsis edilecek. Şirketler, kendi stratejilerine uygun olarak en fazla frekans bandını almak için yarışacak. Bu süreç, Türkiye’nin mobil iletişim altyapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Ödeme Koşulları ve Gecikme Faizleri

İhale sonucunda belirlenecek bedel, BTK tarafından hazırlanacak şartnamede belirtilen usuller doğrultusunda kazananlar tarafından üç eşit taksitte ödenecek. Taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, belirlenen vade tarihinden en fazla 30 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda, BTK ilgili yetkilendirmenin iptali için işlemlere başlayacak.

5G Teknolojisinin Türkiye'deki Geçmişi ve Geleceği

Mobil internet hızını mevcut düzeye göre en az 10 kat artırması beklenen 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak. Türkiye, mobil iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini 1991 yılında 1G ile başlattı. Takip eden yıllarda 2G, 3G ve 4,5G teknolojileri sırasıyla devreye girdi. Özellikle 4,5G'nin 1 Nisan 2016’da hayata geçmesiyle birlikte kullanıcılar, daha hızlı ve kesintisiz bir mobil internet deneyimi yaşamaya başladı. 2009 yılında gerçekleştirilen 3G ihalesinde Turkcell, Vodafone ve Avea, farklı lisanslarla sektördeki yerlerini almıştı. 2015'teki 4,5G ihalesinde de benzer bir rekabet yaşandı.

Yerli Ürün Kullanım Zorunluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin düşük gecikme süreleri ve yüksek bağlantı kapasiteleri ile birçok sektörde iş süreçlerini değiştireceğini belirtti. Uraloğlu, ayrıca 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edileceğini vurgulayarak, "Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Bu, teknolojide dışa bağımlılığı azaltırken yerli üretimi de teşvik edecektir," ifadelerini kullandı. Bakan, 5G'nin sunduğu fırsatlar arasında tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve akıllı fabrikalar gibi yenilikçi uygulamaların da bulunacağını kaydetti.