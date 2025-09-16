Süper Loto Sonuçları Açıklandı! 16 Eylül 2025 Çekilişinde Kazandıran Numaralar

Süper Loto’da 16 Eylül 2025 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş, bu akşam saat 21.30’da noter huzurunda yapıldı ve kazandıran numaralar açıklandı.

16 Eylül 2025 Süper Loto Sonuçları

Çekiliş no: 111

Tarih: 16/09/2025 – 21:30

Kazandıran numaralar: 23 – 24 – 31 – 35 – 43 – 59

Sonuçlar, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayınlandı. Ayrıca resmi internet sitesi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabiliyor.

Süper Loto Nasıl Oynanır?

1 ile 60 arasındaki sayılardan 6’sı seçiliyor.

En az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor.

Oyun, hem online platformlardan hem de yetkili bayilerden oynanabiliyor.

Heyecanla beklenen sonuçlar sonrası gözler büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çevrildi.