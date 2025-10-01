Dolar
Sahipsizler'in Buket'i Denisa Gültekin Kimdir?

Sahipsizler’in Buket’i Denisa Gültekin Kimdir?

Milli sporculuktan oyunculuğa uzanan kariyeriyle dikkat çeken Denisa Gültekin, Sahipsizler dizisinde Buket karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yayınlanma
14
Sahipsizler’in Buket’i Denisa Gültekin Kimdir?
Okunma Süresi: 1 dk

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği Sahipsizler dizisi, genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Buket karakterine hayat veren isim ise Denisa Gültekin.

Denisa Gültekin Kimdir?

Doğum tarihi: 24 Mart 1992

Doğum yeri: İzmir

Yaşı: 2025 itibarıyla 33 yaşında

Boy: 1.68

Kilo: 55

Eğitim Hayatı

İzmir Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi mezunu.

Kariyeri ve Başarıları

Milli sporcu kimliğiyle tanınıyor.

Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyonluk elde etti.

Spor kariyerinin yanı sıra müzisyen, sosyal medya fenomeni ve oyuncu kimlikleriyle de öne çıkıyor.

Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Buket karakteri, onu ekranlarda daha geniş bir kitleyle buluşturuyor.

