Sahipsizler’in Buket’i Denisa Gültekin Kimdir?

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği Sahipsizler dizisi, genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Buket karakterine hayat veren isim ise Denisa Gültekin.
Denisa Gültekin Kimdir?
Doğum tarihi: 24 Mart 1992
Doğum yeri: İzmir
Yaşı: 2025 itibarıyla 33 yaşında
Boy: 1.68
Kilo: 55
Eğitim Hayatı
İzmir Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi mezunu.
Kariyeri ve Başarıları
Milli sporcu kimliğiyle tanınıyor.
Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyonluk elde etti.
Spor kariyerinin yanı sıra müzisyen, sosyal medya fenomeni ve oyuncu kimlikleriyle de öne çıkıyor.
Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Buket karakteri, onu ekranlarda daha geniş bir kitleyle buluşturuyor.