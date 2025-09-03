Sağlık Bakanlığı 35 Müfettiş Yardımcısı Alacak: Başvuru Şartları ve Sınav Takvimi Açıklandı

Dolar
Sağlık Bakanlığı, 35 Müfettiş Yardımcısı alımı için yarışma sınavı düzenleyecek. Başvuracak adayların 35 yaşını doldurmamış, ilgili fakültelerden mezun ve KPSS’den en az 80 puan almış olması gerekiyor. Sınav, 12-24 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Ankara’da gerçekleştirilecek yarışma sınavıyla alınacak adayların başvuru şartları ve sınav takvimi belli oldu.

Başvuru Şartları

Yarışma sınavına katılmak isteyen adayların şu kriterleri taşıması gerekiyor:

Yaş: Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlular).

Eğitim: İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Diş Hekimliği, Mimarlık, Bilişim, Yazılım, Genetik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi mühendislik fakültelerinden ya da denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

KPSS: Geçerli Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 80 puan almış olmak.

Diğer Şartlar: 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel koşulları taşımak, 2025 yılı müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış olmak, adli sicil ve sağlık yönünden görev yapmaya engeli bulunmamak.

Yarışma Sınavı Detayları

Sınav, 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara’da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde iki aşamalı olarak yapılacak:

Birinci aşama: 12 Ekim 2025 Pazar günü 09.30-12.30 saatleri arasında yazılı sınav.

İkinci aşama: 14-24 Ekim 2025 tarihleri arasında sözlü sınav. Adayların hangi gün sınava gireceğine dair bilgilendirme Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden paylaşılacak.

Başvuruların ne zaman başlayacağına dair detayların kısa süre içinde Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

#Ankara
#Kpss
#Sağlık Bakanlığı
#Müfettiş Yardımcılığı
#Personel Alımı
#Yarışma Sınavı
