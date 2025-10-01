Dolar
New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması, ticaret hedeflerini güçlendirdi

New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması, ticaret hedeflerini güçlendirdi

ASKON'un New York'ta düzenlediği Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladı. İş dünyası temsilcileri, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için işbirliği fırsatlarını tartışırken, katılımcılar ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Yayınlanma
14
New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması, ticaret hedeflerini güçlendirdi
Okunma Süresi: 3 dk

ASKON tarafından Birleşmiş Milletler Haftası'nda her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nın üçüncüsü, New York'ta başarıyla tamamlandı. Bu önemli etkinlik, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacı güdüyor. Katılımcılar, Türk ve Amerikan iş çevrelerinin bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirmesi için bir platform sundu.

Toplantının Detayları

New York Şubesi tarafından organize edilen bu toplantıda, iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımlar masaya yatırıldı. İş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkilileri, ticaretin geliştirilmesi ve iki taraf arasındaki bağların güçlendirilmesi için potansiyel katkılara odaklandı. Etkinlikte, katılımcıların görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı ticaretin nasıl daha da ileri götürülebileceği üzerine fikirler geliştirildi. Buluşma, katılımcıların ortak projeler üzerinde işbirliği yapmalarını sağlamak adına önemli bir zemin oluşturdu.

Önemli İsimler Buluşmada Bir Araya Geldi

Bu önemli buluşmada birçok tanınmış isim yer aldı. Eski Başbakan Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı olarak toplantıya katıldı. Ayrıca, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi üst düzey yetkililer de mevcuttu. Bu katılımcılar, etkinliğin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin ticari ilişkilerini güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını dile getirdi. Toplantının, iş dünyası ve politika arasında bir köprü oluşturması hedeflendi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın Mesajı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, açılış konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin önemine dikkat çekti. Başkan Aydın, Amerika'nın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı yüzde 15 ek verginin kaldırılması gerektiğini belirterek, bu durumun Türk iş dünyasını olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, ticareti geliştirmek için iş çevrelerinin fikirlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, tüm katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi ve destek buldu.

Medyanın Rolü ve Gelecek Vizyonu

Toplantıda, Trump medya ekibinde görev almış olan Melih Göğebakan da yer alarak, iş dünyası ile medya arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Genel Başkan Yardımcısı Ercan Vergili ile ikili görüşmeler yaparak, Türk-Amerikan iş ilişkilerinin medya ve stratejik iletişim boyutlarını değerlendirdi. Göğebakan, yeni atanmış olan ASKON USA Başkanı Ali Berke Ayazlı’nın güçlü liderliği ile Amerika'daki ASKON yapılanmasının daha da ilerleyeceğine inandığını ifade ederek tam destek verdi. Bu durum, Türk-Amerikan ilişkileri açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

