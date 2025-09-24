Dolar
Haberin Gündemi Genel Meteoroloji Uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Fena Soğuyacak

Meteoroloji Uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Fena Soğuyacak

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağışa ve serinliğe bırakıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de mont sezonu başlıyor!

Yayınlanma
14
Meteoroloji Uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Fena Soğuyacak
Okunma Süresi: 1 dk

Günlerdir "Bu sıcaklıklar ne zaman bitecek?" diye soran vatandaşlar için beklenen uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü üç büyük şehir başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde havaların sert şekilde soğuyacağını açıkladı.

İstanbul’da perşembe günü 27 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların cuma ve pazartesi günü 22–23 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Aynı günlerde yerel sağanak yağışlar da etkili olacak. 

Ankara'da sıcaklık 28 dereceden 23 dereceye, İzmir'de ise 30 dereceden 25 dereceye kadar gerileyecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışlı hava da kapıda.

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyıları başta olmak üzere, çok sayıda kentte pus, sis ve yerel yağış beklentisi var. İstanbul’da özellikle cuma ve pazartesi günleri dışarı çıkacak vatandaşların şemsiyesiz çıkmaması tavsiye ediliyor.

