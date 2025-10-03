Dolar
Melikşah Şener Kimdir? Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hayatını Kaybetti

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Melikşah Şener, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 49 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 29 Eylül’de Hanlıköy’de toprağa verilecek.

Yayınlanma
14
Melikşah Şener Kimdir? Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Adalet camiası, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi üyesi Hakim Melikşah Şener’in vefatı ile büyük bir kayıp yaşadı. Uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Şener, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Melikşah Şener kimdir?

Yaşı: 49

Görevi: Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi üyesi

Öne çıkan özellikleri: Mesleki dürüstlüğü, adalet anlayışı, yargı bağımsızlığına verdiği önem ve mesleğine bağlılığıyla tanınıyordu.

Çalışmaları: Görev yaptığı süre boyunca sadece Sakarya’da değil, ülke genelinde adaletin tesisi için özverili bir şekilde çalıştı.

Neden öldü?

Melikşah Şener, uzun süredir mücadele ettiği ilerleyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalığına rağmen mesleğinden kopmayan Şener, görevine bağlılığıyla meslektaşları tarafından saygıyla anılıyordu.

Cenaze töreni

Şener’in cenazesi, 29 Eylül Cuma günü öğle namazının ardından Arifiye Hanlıköy Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hanlıköy Mezarlığı’na defnedilecek. Törene çok sayıda meslektaşı, yargı mensubu ve seveninin katılması bekleniyor.

Yargı camiasından tepkiler

Meslektaşları ve yakınları, Melikşah Şener’in vefatının ardından yayınladıkları mesajlarda onun adalet mücadelesi, meslek sevgisi ve insani yönüne dikkat çekti. Yargı camiasında örnek bir isim olarak anılan Şener’in kaybı, hukuk çevrelerinde derin üzüntüye yol açtı.

