KYK Burs Başvuruları İçin Geri Sayım! 2025-2026 Döneminde Kimler Öncelikli?

KYK Burs Başvuruları İçin Geri Sayım! 2025-2026 Döneminde Kimler Öncelikli?

KYK burs başvuruları için öğrencilerin gözü GSB’den gelecek açıklamada. 2025-2026 döneminde öncelikli gruplar arasında şehit yakınları, gaziler, engelli öğrenciler ve milli sporcular yer alıyor.

Yayınlanma
14
KYK Burs Başvuruları İçin Geri Sayım! 2025-2026 Döneminde Kimler Öncelikli?
Okunma Süresi: 1 dk

Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim dönemi için başvuru tarihlerini henüz açıklamadı ancak gözler yapılacak resmi duyuruda.

📌 Geçen yıl başvurular Ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Başvurular yine her zamanki gibi e-Devlet üzerinden yapılacak.

📌 KYK burs başvurularında öncelikli gruplar da merak konusu. İşte burs başvurularında öncelik tanınan kişilerden bazıları:

Şehit çocukları ve kardeşleri

Gaziler ve çocukları

%40 ve üzeri engeli olan öğrenciler

Anne ve babası vefat eden bekar öğrenciler

Çocuk esirgeme kurumunda veya koruma altında yetişenler

Darüşşafaka mezunları

Milli sporcular

Öğrencilerin burs hakkı kazanıp kazanmadıkları ise başvuru sonrası yapılacak değerlendirmelerle belli olacak.

2025 yılı için KYK burs tutarı, ocak ayında yapılan açıklamayla lisans ve ön lisans öğrencilerine 3.000 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim dönemi için artış olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

#Kyk
#Öğrenci
#Kyk Bursu
#Burs Başvurusu
#Gsb
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
