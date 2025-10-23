Dolar
42,0002 %0,81
Euro
48,7959 %1,03
Gram Altın
5.560,73 % -0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!

Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!

Kozmetiğe ara vermek isteyenler için doğal çözüm! Evinizde hazırlayacağınız bitkisel karışımla kaşlarınıza dolgun, koyu ve sağlıklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Üstelik sadece 1 çay kaşığıyla!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
Okunma Süresi: 1 dk

Kimyasal ürünlerden uzak durmak isteyenler için doğal kaş koyulaştırma yöntemleri yeniden gündemde. Üstelik sadece 1 çay kaşığı ile etkisi günlerce sürebilen, sıfır kimyasal içeren bitkisel tariflerle kaşlarınız kuaförden çıkmış gibi dolgun ve bakımlı görünebilir!

Kaş boyamada en çok tercih edilen iki doğal içerik: kına ve indigo. Yüzyıllardır kullanılan bu bitkisel boyalar, bir araya geldiğinde kaşlara doğal bir simsiyah ton verir. Karışımı hazırlamak için kına ve indigo tozlarını eşit oranda bir kaba alın, üzerine ılık su ekleyerek macun kıvamına getirin. Uygulamadan önce karışımı bileğinizin iç kısmında test etmeyi unutmayın!

Doğal İçerik Önerileri:

Kına + indigo

Ceviz kabuğu tozu

Siyah çay ve Türk kahvesi (geçici etki)

Sarı kantaron, çörek otu yağı, karanfil suyu

Uygulama sonrası hindistancevizi yağı ya da badem yağı ile bakım yapılması, kaşların nemlenmesini sağlar ve renk kalıcılığını artırır.

Kozmetik raflarına veda etmek isteyenler için bu doğal yöntemler hem ekonomik hem de cilt dostu!

#Doğal Kaş Boyası
#Kimyasal İçermeyen Kaş Koyulaştırıcı
#Evde Kaş Boyama
#Kına İndigo Karışımı
#Kaşları Siyah Yapmanın Doğal Yolu
#Bitkisel Kaş Bakımı
#Doğal Güzellik Yöntemleri
#Evde Bakım Tüyosu
Fenerbahçe Avrupa’da Fırtına Gibi! Rakipler Kim, Maçlar Ne Zaman?
Fenerbahçe Avrupa’da Fırtına Gibi! Rakipler Kim, Maçlar Ne Zaman?
#Spor / 23 Ekim 2025
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
#Genel / 23 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?
2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?
Genel
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? Türk Motosiklet Sporunun Altın İsmi
Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? Türk Motosiklet Sporunun Altın İsmi
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Radikal Bir Karar Aldı: İngiltere'ye Taşınıyor
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Radikal Bir Karar Aldı: İngiltere'ye Taşınıyor
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft