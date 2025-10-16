Kim Milyoner Olmak İster’de Merak Uyandıran Soru! İlk Türk Avukat Kimdi?

Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan “Kim Milyoner Olmak İster?” bu hafta yine dikkat çeken sorularla gündeme geldi. Yarışmacıya yöneltilen “İlk Türk avukat kimdir?” sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sorunun doğru cevabı, Türkiye’de hukuk tarihinin öncülerinden biri olan Süreyya Ağaoğlu.

1928 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Süreyya Ağaoğlu, 1929’da avukatlık ruhsatını alarak Türkiye’nin ilk kadın avukatı unvanını kazandı.

Ağaoğlu sadece mesleki başarısıyla değil, aynı zamanda kadın hakları savunuculuğu ile de ön plana çıktı. Türk Kadınlar Birliği'nde aktif görev aldı ve kadınların sosyal yaşama katılması için öncü çalışmalar yürüttü.

Yarışmada yer alan bu bilgi, özellikle genç izleyiciler ve hukuk öğrencileri tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Süreyya Ağaoğlu’nun hayatını araştırmaya başladı.