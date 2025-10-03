Dolar
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimi açıkladı. Kasım ara tatili 10 Kasım’da başlayacak, 14 Kasım’da sona erecek. Hafta sonlarıyla birleşince öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

14
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı akademik takvime göre birinci dönem (Kasım) ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler için tatil süresi 9 gün olacak. Yani 8 Kasım Cumartesi başlayan ara tatil, 16 Kasım Pazar günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili (Mart ara tatili) 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak ve yine hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün olacak.

Sömestr tatili ise 16 Ocak 2026’da başlayacak, 2 Şubat 2026’da ikinci dönem açılacak.

Okullar 26 Haziran 2026’da kapanacak.

