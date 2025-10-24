Dolar
İstanbul'da 10 Saate Varan Elektrik Kesintisi! 25 Ekim'de Bu İlçelere Dikkat

İstanbul’da 10 Saate Varan Elektrik Kesintisi! 25 Ekim’de Bu İlçelere Dikkat

BEDAŞ tarafından açıklanan 25 Ekim 2025 tarihli planlı kesinti programına göre, İstanbul’un birçok ilçesinde 10 saate kadar sürebilecek elektrik kesintileri yaşanacak. Arnavutköy, Bahçelievler, Esenyurt ve daha birçok ilçe etkilenecek.

Yayınlanma
14
İstanbul’da 10 Saate Varan Elektrik Kesintisi! 25 Ekim’de Bu İlçelere Dikkat
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbulluların dikkatine! 25 Ekim Cumartesi günü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

Kent genelinde sıkça uygulanan planlı kesintiler, bu kez özellikle bazı mahallelerde 10 saate kadar sürebilecek. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler detaylı şekilde paylaşıldı.

25 Ekim 2025 Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Saatler:

Arnavutköy – Ömerli Mahallesi, 09.00-17.00
Avcılar – Cihangir Mahallesi ve E-5 Yanyol çevresi, 08.00-16.00
Bahçelievler – Hürriyet Mahallesi, 10.00-20.00
Bayrampaşa – Muratpaşa Mahallesi, 11.00-15.00
Esenyurt – Osmangazi Mahallesi, 09.00-17.00
Güngören – Sanayi Mahallesi ve civarı, 10.00-14.00
Kağıthane – Çağlayan Mahallesi ve çok sayıda sokak, 08.30-15.00
Sarıyer – Reşitpaşa Mahallesi, 09.00-12.00
Silivri – Mimar Sinan Mahallesi, 09.00-17.00
Sultangazi – Cebeci ve Uğur Mumcu Mahalleleri, 09.00-18.00
Zeytinburnu – Maltepe Mahallesi, 08.00-14.00

Vatandaşlar, planlı kesintiler öncesi hazırlık yapmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

Sorgulama Linkleri:

BEDAŞ Kesinti Sorgulama (Avrupa Yakası)

AYEDAŞ Kesinti Sorgulama (Anadolu Yakası)

#Elektrik Kesintisi
#İstanbul Elektrik Kesintisi
#Bedaş Kesinti Listesi
#25 Ekim Kesintileri
#Arnavutköy Elektrik Kesintisi
#Esenyurt Kesinti
#Zeytinburnu Enerji Kesintisi
#Planlı Elektrik Kesintisi
#Bakım Çalışması
#Yatırım Programı
