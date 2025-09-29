Dolar
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

2026 yılı hac kuralarının resmi tarihi henüz açıklanmadı. Çekilişin geçmiş yıllarda olduğu gibi ekim sonu veya kasım başında yapılması bekleniyor. Sonuçlar e-Devlet ve Diyanet’in resmi kanallarından öğrenilebilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Okunma Süresi: 1 dk

2026 yılı için hac ön kayıtlarını tamamlayan adaylar şimdi kura sürecini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura çekim tarihi için henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Hac Kurası Tarihi

Geçmiş yıllara bakıldığında, hac kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı biliniyor. 2025 hac kuraları da bu dönemde gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 2026 hac kuralarının da 2025 yılının son çeyreğinde yapılması bekleniyor.

Resmi tarih açıklandığında duyurular:

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi

e-Devlet kapısı

Diyanet’in sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Kura Çekimi ve Takip Yöntemleri

Kura çekilişi, Diyanet TV ve Diyanet’in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Hacı adayları sonuçları e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

Sonuçlar ayrıca kısa mesaj (SMS) yoluyla da bildirilecek.

Kura Sonrası Kesin Kayıt Süreci

Kurada adı çıkanlar, “Hac Kesin Kayıt Belgesi” alarak işlemlerini tamamlayacak. Bu belge, e-Devlet üzerinden temin edilecek ve müftülükler ya da yetkili acenteler aracılığıyla kayıt süreci yapılacak.

#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Hac Kurası 2026
#Hac Kura Sonuçları
#Hac Kesin Kayıt
#E-devlet Hac Başvurusu
#Hac Ve Umre
