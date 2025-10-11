Formula 1 Amerika GP Heyecanı Başlıyor: İşte Yarış Takvimi ve Detaylar

Formula 1 2025 sezonu tüm hızıyla devam ederken, gözler şimdi takvimin 19. yarışı olan Amerika Grand Prix'sine çevrildi. Austin'deki Circuit of the Americas pistinde düzenlenecek yarış, hem sürücüler hem de takımlar açısından kritik öneme sahip.

ABD GP Ne Zaman?

Amerika GP'si, 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Üç gün sürecek yarış haftasında antrenman seanslarından sprint yarışlarına kadar yoğun bir program izleyicileri bekliyor.

Amerika GP Takvimi:

Antrenman Turları:

17 Ekim Cuma, saat 20.30

Sprint Sıralama Turları:

18 Ekim Cumartesi, saat 00.30

Sprint Yarışı:

18 Ekim Cumartesi, saat 20.00

Sıralama Turları:

18 Ekim'i 19 Ekim’e bağlayan gece, saat 00.00

Ana Yarış (ABD GP):

19 Ekim Pazar, saat 22.00

Yarış Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Formula 1 Amerika Grand Prix’si, Türkiye’de BeIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Güncel Puan Durumu (Pilotlar):

Oscar Piastri (Avustralya) – 336 puan

Lando Norris (Birleşik Krallık) – 314 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 273 puan

George Russell (Birleşik Krallık) – 237 puan

Charles Leclerc (Monako) – 173 puan

Güncel Puan Durumu (Takımlar):

McLaren – 650 puan

Mercedes – 325 puan

Ferrari – 300 puan

Red Bull – 290 puan

Williams – 102 puan