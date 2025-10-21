Dolar
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.

Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.

Fatih Keskinci, Güngören Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladı. Merhum babasının izinden giderek esnafın sorunlarına yönelik projeler geliştirmeyi hedefleyen Keskinci, birlik ve dayanışmayı vurguladı.

Yayınlanma
14
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Okunma Süresi: 2 dk

Güngören esnaf camiasında uzun yıllar boyunca aktif bir şekilde hizmet veren Fatih Keskinci, Güngören Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladı. Keskinci, bu süreçte merhum babası İdris Keskinci’nin izinden giderek esnafa olan bağlılığını ve katkılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Fatih Keskinci'nin Vizyonu

Fatih Keskinci, yaptığı açıklamada, Güngören esnafının sorunlarını yakından takip ettiğini ve her zaman onların yanında olduğunu ifade etti. Önceki başkan Faik Yılmaz'ı rahmetle anarak, onun bıraktığı mirası sürdürmek istediğini belirten Keskinci, “Yıllarını esnaf camiasına adamış, örnek bir isim olan Faik Yılmaz başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onun bıraktığı birlik, dayanışma ve hizmet anlayışını sürdürmek için bu göreve talibim” dedi. Keskinci, esnafın birlik ve beraberliğinin önemine değinerek, bu anlayışı daha ileri taşımayı hedefliyor.

Fatih Keskinci'nin İş Hayatı ve Eğitim Geçmişi

Trabzon doğumlu olan Fatih Keskinci, eğitim hayatını Güngören'de tamamladı ve burada çeşitli sektörlerde aktif olarak yer aldı. Şu anda Bağcılar Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekilliği görevini sürdüren Keskinci; aynı zamanda Güngören'de emlak danışmanlığı yapan işletmesinin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Bu görevleri, ona esnafın ihtiyaçlarına daha yakından ulaşma imkânı sağlıyor ve onları daha etkili bir şekilde temsil etme fırsatı sunuyor.

Aile Hayatı ve Toplumdaki Rolü

Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Keskinci, ailesini iş yaşantısının önemli bir parçası olarak görüyor. Esnaf camiasının sadece ticari bir birliktelik değil, aynı zamanda bir aile olduğuna inandığını belirten Keskinci, "Birlikte daha güçlü bir Güngören esnafı" sloganıyla seçim kampanyasına hız verdi. Bu vizyonu doğrultusunda, günümüz zorluklarına birlikte karşı durmanın önemli olduğunu vurgulayan Keskinci, esnaflar arasında dayanışma ve iş birliği geliştirmek için çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

