Haberin Gündemi Genel Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Gözaltında! Bahis Skandalında Yeni Gelişme

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Gözaltında! Bahis Skandalında Yeni Gelişme

Süper Lig ekibi Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. “Müsabaka sonucunu etkileme” ve “yasa dışı bahise aracılık etme” suçlamalarıyla gündeme gelen Özkaya, iş dünyası ve futbol camiasında tanınan bir isim.

Yayınlanma
14
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Gözaltında! Bahis Skandalında Yeni Gelişme
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında, aralarında futbol camiasından tanınmış isimlerin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Süper Lig ekibi Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.

Soruşturmanın detaylarına göre, şüpheliler “müsabaka sonucunu etkileme” ve “yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme” suçlamalarıyla karşı karşıya. Emniyet ekipleri, savcılık talimatıyla sabah saatlerinde başlattıkları operasyon kapsamında birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Murat Özkaya Kimdir?

1971 yılında İstanbul Eyüp’te doğan Murat Özkaya, iş dünyasında otomotiv kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Metal Oto’nun kurucusu olan Özkaya, Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren şirketiyle yaklaşık 9 bin araçlık filo yönetiyor.

2019 yılında Eyüpspor Kulübü Başkanı seçilen Özkaya, göreve geldiği günden bu yana kulübü hem ekonomik hem de sportif anlamda güçlendirdi. Eyüpspor’un 1. Lig şampiyonluğuyla Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan Özkaya, futbol kamuoyunda da aktif bir figür haline geldi.

Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Özkaya, zaman zaman maç sonu yaptığı açıklamalarla sosyal medyada da gündem olmuştu.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Savcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve elde edilen delillerin değerlendirilmesinin ardından kamuoyuna daha kapsamlı açıklamalar yapılacağını belirtti. Murat Özkaya ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, futbolda “temiz oyun” çağrıları da yeniden gündeme geldi.

