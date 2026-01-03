TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı

Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekim takvimi, 2026 yılı itibarıyla merakla bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kura tarihleri, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. TOKİ'nin düzenlediği kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ve hangi illerde gerçekleşeceği gibi detaylar, konut sahibi olmak isteyenler için büyük öneme sahip.

2026 TOKİ Kura Çekim Takvimi

2026 yılı TOKİ kura çekimleri kapsamında, Adıyaman, Şırnak ve Hakkari illerindeki çekilişler tamamlandı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre, diğer illerdeki kura tarihleri de netleşmeye başladı. İlk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde sıralanmıştır:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

18 Şubat: Kırklareli

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki kura tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, bu durum vatandaşların dikkatini çekmekte. 2026 TOKİ projesinin önemli bir parçası olan bu metropol illerdeki çekilişlerin ne zaman yapılacağına dair beklentiler artmakta.

Konut Fiyatları ve Taksit Bilgileri

İstanbul'da sunulacak konutların fiyatları, 1+1 daireler için 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 daireler için 2 milyon 450 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 daireler için ise 2 milyon 950 bin TL olarak belirlenmiştir. Taksitlendirme seçenekleri de oldukça dikkat çekmektedir; 1+1 daireler için taksitler 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’ler için 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’ler için ise 11 bin 63 TL olarak belirlenmiştir.

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecekler. Bu kanallar TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) olarak belirlenmiştir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

İlk Teslimat Tarihleri ve Kontenjan Dağılımı

İlk konut teslimatlarının Mart 2027'de yapılacağı bilgisi paylaşan TOKİ, 2026 yılı içerisinde de bazı konutların teslim edileceğini bildirdi. Konutların belirlenmesi aşamasında farklı gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır. Bu kontenjanlar; gençler için %20, emekliler için %20, engelliler için %5, şehit yakınları ve gaziler için %5, diğer alıcılar için ise %50 oranında belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye'de konut sahibi olmayı hedefleyen birçok vatandaş için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kura tarihleri ve detaylarının netleşmesiyle birlikte, başvuruların artması ve konutların sahiplerine ulaşması beklenmektedir.