Dolar
43,0297 %0.16
Euro
50,4667 %-0.24
Gram Altın
5.991,88 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı

TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekim takvimi, 2026 yılı itibarıyla merakla bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kura tarihleri, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. TOKİ'nin düzenlediği kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ve hangi illerde gerçekleşeceği gibi detaylar, konut sahibi olmak isteyenler için büyük öneme sahip.

2026 TOKİ Kura Çekim Takvimi

2026 yılı TOKİ kura çekimleri kapsamında, Adıyaman, Şırnak ve Hakkari illerindeki çekilişler tamamlandı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre, diğer illerdeki kura tarihleri de netleşmeye başladı. İlk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde sıralanmıştır:

  • 5 Ocak: Siirt ve Van
  • 6 Ocak: Mardin ve Ağrı
  • 7 Ocak: Batman
  • 18 Şubat: Kırklareli

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki kura tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, bu durum vatandaşların dikkatini çekmekte. 2026 TOKİ projesinin önemli bir parçası olan bu metropol illerdeki çekilişlerin ne zaman yapılacağına dair beklentiler artmakta.

Konut Fiyatları ve Taksit Bilgileri

İstanbul'da sunulacak konutların fiyatları, 1+1 daireler için 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 daireler için 2 milyon 450 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 daireler için ise 2 milyon 950 bin TL olarak belirlenmiştir. Taksitlendirme seçenekleri de oldukça dikkat çekmektedir; 1+1 daireler için taksitler 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’ler için 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’ler için ise 11 bin 63 TL olarak belirlenmiştir.

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecekler. Bu kanallar TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) olarak belirlenmiştir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

İlk Teslimat Tarihleri ve Kontenjan Dağılımı

İlk konut teslimatlarının Mart 2027'de yapılacağı bilgisi paylaşan TOKİ, 2026 yılı içerisinde de bazı konutların teslim edileceğini bildirdi. Konutların belirlenmesi aşamasında farklı gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır. Bu kontenjanlar; gençler için %20, emekliler için %20, engelliler için %5, şehit yakınları ve gaziler için %5, diğer alıcılar için ise %50 oranında belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye'de konut sahibi olmayı hedefleyen birçok vatandaş için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kura tarihleri ve detaylarının netleşmesiyle birlikte, başvuruların artması ve konutların sahiplerine ulaşması beklenmektedir.

#Seohaber
#Toki 500 Bin Konut
#İstanbul Kura Tarihi
#Ankara Konut Projesi
#İzmir Toki
#Toki Kura Sonuçları 2025
#Toki Kura Sonuçları 2026
#Hangi İl İçin Ne Zaman Kura Çekilecek?
#Toki Kurası Hangi İlde Ne Zaman Çekilecek?
#Toki 500 Bin Konut Kura Çekimi Ne Zaman?
KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu
KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu
#Gündem / 02 Ocak 2026
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı
#Magazin / 02 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
CHP'den İstifa Eden Vekilin Yeni Adresi Belli Oldu
CHP'den İstifa Eden Vekilin Yeni Adresi Belli Oldu
Gündem
TOFAŞ - Karşıyaka Maçı Bilgileri
TOFAŞ - Karşıyaka Maçı Bilgileri
Serseri Gezegenin Konumu ve Kütlesi İlk Kez Belirlendi
Serseri Gezegenin Konumu ve Kütlesi İlk Kez Belirlendi
İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret
Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret
İstanbul Hatırası Polisiye Romanı Ekranlarda: Çekimler Mart Ayında Başlayacak
İstanbul Hatırası Polisiye Romanı Ekranlarda: Çekimler Mart Ayında Başlayacak
Vücudun Kendi Dişini Yapmasını Sağlayan İlaç İçin Geri Sayım Başladı
Vücudun Kendi Dişini Yapmasını Sağlayan İlaç İçin Geri Sayım Başladı
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft