Ekim Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülebilecek mi?

Orionid Meteor Yağmuru bu yıl da büyüleyecek! 21 Ekim gecesi zirveye ulaşacak gökyüzü şöleni Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek. İşte gözlem saatleri ve en iyi izleme noktaları!

Okunma Süresi: 2 dk

Gökyüzü tutkunları için geri sayım başladı!
Her yıl Ekim ayında yaşanan Orionid Meteor Yağmuru, bu yıl da yeryüzünde büyüleyici bir görsel şölen sunacak.
Havanın açık ve ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde izlenebilen bu doğa olayı, 2025’te de tüm ihtişamıyla gözlemlenebilecek.

Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman Zirveye Ulaşacak?

NASA verilerine göre Orionid Meteor Yağmuru, 26 Eylül’de başladı ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.
Ancak asıl zirve noktası, 21 Ekim Salı gecesi olacak.
Gözlemler için en uygun zaman dilimi, 21 Ekim gece yarısından itibaren 22 Ekim sabahı 02.00’ye kadar sürecek.
Bu saatlerde gökyüzünde saatte 10’a yakın göktaşı görmek mümkün olacak.

Türkiye’den Görülebilecek mi?

Evet! Türkiye’nin birçok bölgesinden Orionid Meteor Yağmuru çıplak gözle izlenebilecek.
Üstelik Ay’ın yeniay evresinde olması, gökyüzünü karanlık ve ideal bir hale getirecek.
Meteorlar, Avcı (Orion) Takımyıldızı yönünde belirecek; yani gece boyunca doğu ufkuna doğru bakmak yeterli olacak.

En İyi Gözlem Noktaları Nereler?

Meteor yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinden uzak yerlerde bulunmak büyük önem taşıyor.
Türkiye’de gözlem yapmak isteyenler için öne çıkan bölgeler şunlar:

Kapadokya – Nevşehir

Kaz Dağları – Balıkesir

Antalya sahilleri

Karadeniz yaylaları

Muğla çevresi
İstanbul’da ise Şile, Polonezköy, Silivri ve Ağva gibi şehir dışı noktalar, gözlem için en uygun konumlar arasında.

Aynı Dönemde Kuyruklu Yıldız da Görülebilecek!

Meteor yağmuru sırasında C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı da Güneş’e en yakın konumuna yaklaşacak.
Bu sayede gökyüzü gözlemi yapanlar hem meteorları hem de kuyruklu yıldızı aynı anda izleme şansı bulacak.

Uzmanlara göre dürbün veya küçük teleskopla gözlem yapanlar, kuyruklu yıldızın kuş tüyü benzeri kuyruğunu net bir şekilde görebilecek.

