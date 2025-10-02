DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı için geri sayım başladı.

Sınav Tarihi:

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Belirleme Sınavı (STS), 12 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

Giriş Belgeleri Açıklandı:

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, Sınava Giriş Belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecek.

Adayların, sınav günü giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri olmadan sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.