Dolar
41,6197 %0,33
Euro
48,7825 %0,56
Gram Altın
5.165,86 % 0,15
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı

DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı

2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği sınavları 12 Ekim’de yapılacak. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden alabilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı
Okunma Süresi: 1 dk

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı için geri sayım başladı.

Sınav Tarihi:

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Belirleme Sınavı (STS), 12 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

Giriş Belgeleri Açıklandı:

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, Sınava Giriş Belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecek.

Adayların, sınav günü giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri olmadan sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

#Ösym Sınav Takvimi
#Dus 2025
#Dus 2. Dönem
#Sts Diş Hekimliği
#Dus Giriş Belgesi
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
#Spor / 02 Ekim 2025
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
#Gündem / 02 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Adana Lezzet Festivali 2025 başlıyor: 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor, UNESCO kararı yolda
Adana Lezzet Festivali 2025 başlıyor: 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor, UNESCO kararı yolda
Genel
Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?
Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?
İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi
İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
TÜİK'ten İlk Kez Yapay Zeka İstatistikleri: Türkiye’de Kaç Kişi Üretken Yapay Zeka Kullanıyor?
TÜİK'ten İlk Kez Yapay Zeka İstatistikleri: Türkiye’de Kaç Kişi Üretken Yapay Zeka Kullanıyor?
Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'dan Duygusal Açıklamalar
Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'dan Duygusal Açıklamalar
Kadın Girişimciler Kars’ta Buluştu
Kadın Girişimciler Kars’ta Buluştu
Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı
Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft