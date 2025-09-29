Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Adalet hizmetlerinde yeni dönemin başladığını vurgulayan Erdoğan, bu alımın yargı sisteminin güçlendirilmesi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak alımlar, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarla gerçekleştirilecek. Sınav takvimi ve başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Ancak süreç ÖSYM’nin açıklayacağı kılavuzla birlikte resmileşecek.

Başvuru ve sınav süreci

Adaylar, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hakim Adaylığı ve Avukatlıktan Geçiş kapsamında yapılacak sınavlara katılabilecek. Başvuru ilanları Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi (pgm.adalet.gov.tr) ile Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda başvuru tarihleri, sınav merkezleri, başvuru şartları ve tercih aşamaları yer alacak.

Başvuru şartları (önceki alımlara göre)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Yaş şartı:

Adli ve idari yargı adaylığı için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1’i itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Avukatlıktan geçiş için 45 yaşını doldurmamış olmak

Hukuk fakültesi mezunu olmak (veya denklik belgesi almak)

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Sağlık durumu görev yapmaya elverişli olmak

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erdoğan’ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla geçtiğimiz dönemde 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini hayata geçiriyoruz.”

Takvim ne zaman açıklanacak?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınav takvimi, ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Başvuru süreci ve sınav tarihi kamuoyuyla paylaşıldığında adaylar elektronik ortamda başvurularını yapabilecek.