Cuma Namazı Saatleri Belli Oldu! İşte 26 Eylül 2025 İl İl Vakitler

Her hafta Müslümanların cemaatle buluştuğu cuma namazı için vakitler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre, 26 Eylül 2025 Cuma namazı saatleri şehir şehir açıklandı.

İstanbul’da öğle vakti 13:01

Ankara’da öğle vakti 12:45

İzmir’de öğle vakti 13:08

Vatandaşlar, kendi illerindeki cuma namazı saatini Diyanet’in resmi sitesinden öğrenebilecek.

Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz ve sünnetleriyle birlikte tamamlanan özel bir ibadet olarak biliniyor. Hutbe ile başlayan bu namaz, camilerde yoğun katılımla eda ediliyor.

26 Eylül’de Türkiye’nin dört bir yanında camilerde büyük bir kalabalık olması bekleniyor.