Dolar
41,4874 %0,24
Euro
48,3660 %0,45
Gram Altın
4.994,66 % 0,32
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Cuma Namazı Saatleri Belli Oldu! İşte 26 Eylül 2025 İl İl Vakitler

Cuma Namazı Saatleri Belli Oldu! İşte 26 Eylül 2025 İl İl Vakitler

Milyonlarca vatandaşın camilere akın ettiği cuma namazı için vakitler açıklandı. Diyanet’in takvimine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de cuma namazı saatleri netleşti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cuma Namazı Saatleri Belli Oldu! İşte 26 Eylül 2025 İl İl Vakitler
Okunma Süresi: 1 dk

Her hafta Müslümanların cemaatle buluştuğu cuma namazı için vakitler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre, 26 Eylül 2025 Cuma namazı saatleri şehir şehir açıklandı.

 İstanbul’da öğle vakti 13:01
 Ankara’da öğle vakti 12:45
 İzmir’de öğle vakti 13:08

Vatandaşlar, kendi illerindeki cuma namazı saatini Diyanet’in resmi sitesinden öğrenebilecek.

Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz ve sünnetleriyle birlikte tamamlanan özel bir ibadet olarak biliniyor. Hutbe ile başlayan bu namaz, camilerde yoğun katılımla eda ediliyor.

26 Eylül’de Türkiye’nin dört bir yanında camilerde büyük bir kalabalık olması bekleniyor.

#Cumanamazı
#Diyanet
#Namazvakitleri
#İstanbulcumanamazı
#Ankaracumanamazı
#İzmircumanamazı
Antep Fıstığından Elmaya 16 Ürün İçin Destek! İşte Ödeme Planı
Antep Fıstığından Elmaya 16 Ürün İçin Destek! İşte Ödeme Planı
#Ekonomi / 25 Eylül 2025
Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri
Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri
#Gündem / 25 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Meteoroloji Uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Fena Soğuyacak
Meteoroloji Uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hava Fena Soğuyacak
Genel
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu! 13 Milyonluk Büyük İkramiye Cepte Kaldı
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu! 13 Milyonluk Büyük İkramiye Cepte Kaldı
Ömer Çelik: Netanyahu'nun Soykırım Suçundan Yargılanması Gerekiyor
Ömer Çelik: Netanyahu'nun Soykırım Suçundan Yargılanması Gerekiyor
MasterChef Yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu'nun Hayatı ve Kariyeri
MasterChef Yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu'nun Hayatı ve Kariyeri
Ziraat Katılım Halka Arz İçin İlk Adımı Attı
Ziraat Katılım Halka Arz İçin İlk Adımı Attı
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye Katkısı Açıklandı
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye Katkısı Açıklandı
Samsung, One UI 8 ile Akıllı Özellikler Sunmaya Başladı
Samsung, One UI 8 ile Akıllı Özellikler Sunmaya Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı Mesajı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft