Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma’yı 1-0 mağlup ederken, milli kaleci Berke Özer performansıyla tarihe geçti. 80. dakikada üst üste üç kez penaltı kurtaran Özer, geceye damga vurdu.
Berke Özer Kimdir?
Doğum: 2000, Konak / İzmir
Pozisyon: Kaleci
Altyapı: Altınordu
Profesyonel kariyerine Altınordu’da başladı.
Eyüpspor formasıyla Süper Lig’e çıkışta büyük rol oynadı.
2024-2025 sezonundaki başarılı performansı sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
2025 yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer oldu.
Başarıları ve Öne Çıkanlar
Eyüpspor’da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e yükselmede başrol oynadı.
Avrupa Ligi’nde Roma karşısında üç penaltıyı birden kurtararak tarihe geçti.
Genç yaşına rağmen “geleceğin milli takım kalesi” olarak gösteriliyor.