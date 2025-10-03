Dolar
Haberin Gündemi Genel Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci

Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci

İzmir doğumlu kaleci Berke Özer, Roma maçında üst üste üç penaltıyı kurtararak Avrupa Ligi’nde tarihe geçti.

Yayınlanma
14
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma’yı 1-0 mağlup ederken, milli kaleci Berke Özer performansıyla tarihe geçti. 80. dakikada üst üste üç kez penaltı kurtaran Özer, geceye damga vurdu.

Berke Özer Kimdir?

Doğum: 2000, Konak / İzmir

Pozisyon: Kaleci

Altyapı: Altınordu

Profesyonel kariyerine Altınordu’da başladı.

Eyüpspor formasıyla Süper Lig’e çıkışta büyük rol oynadı.

2024-2025 sezonundaki başarılı performansı sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2025 yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer oldu.

Başarıları ve Öne Çıkanlar

Eyüpspor’da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e yükselmede başrol oynadı.

Avrupa Ligi’nde Roma karşısında üç penaltıyı birden kurtararak tarihe geçti.

Genç yaşına rağmen “geleceğin milli takım kalesi” olarak gösteriliyor.

#Avrupa Ligi
#Berke Özer
#Berke Özer Kimdir
#Berke Özer Nereli
#Lille Kaleci
#Roma-lille
#Türk Kaleciler
