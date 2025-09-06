Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri

Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların taşıt kredisi kampanyaları yeniden gündemde. BDDK verilerine göre 22 Ağustos’la biten haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL’ye geriledi.

Son dönemde faizlerde yaşanan gevşeme, özellikle 48 ay vadeli kredilerde %2,90 seviyelerine kadar indi. Bu gelişme, krediyle araç almak isteyen vatandaşlara avantaj sağlıyor.

250 Bin TL İçin 12 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Tablosu

Kuveyt Türk (%2,98): 26.443 TL aylık / 318.761 TL toplam

Vakıf Katılım (%3,15): 26.785 TL aylık / 322.670 TL toplam

Garanti BBVA (%3,39): 27.270 TL aylık / 328.500 TL toplam

Akbank (%3,39): 27.270 TL aylık / 328.688 TL toplam

TEB (%3,39): 27.270 TL aylık / 328.500 TL toplam

İş Bankası (%3,89): 28.297 TL aylık / 340.815 TL toplam

Türkiye Finans (%3,95): 28.421 TL aylık / 342.308 TL toplam

Ziraat Bankası (%4,79): 30.191 TL aylık / 363.547 TL toplam

Anadolubank (%4,82): 30.255 TL aylık / 364.317 TL toplam

Halkbank (%4,89): 30.405 TL aylık / 366.117 TL toplam

📌 En düşük faiz Kuveyt Türk’te: 12 ay vadeli 250 bin TL kredi için toplam geri ödeme 318.761 TL.

📌 En yüksek geri ödeme Halkbank’ta: Aynı kredi için toplam geri ödeme 366.117 TL.

Uzmanlara göre kredi kullanmayı düşünen vatandaşların, yalnızca faiz oranlarını değil; dosya masrafları, sigorta ve ek ücretleri de dikkate alarak karşılaştırma yapması gerekiyor.