AÖL 1. Dönem Kayıtları Başladı: Kayıt Süreci ve 2025-2026 Sınav Ücretleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül 2025 Çarşamba günü başladı. Başvurular, 26 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Kayıt işlemleri, öğrenci bilgi sistemi üzerinden online olarak veya halk eğitim merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Kayıt Ücreti Ne Kadar, Nereye Yatırılacak?

Açık lise kayıtları için 2025-2026 döneminde belirlenen ücret 400 TL oldu. Öğrenciler bu ödemeyi:

https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı ile,

Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank ATM'leri, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı kanallarıyla

03 Eylül – 26 Eylül 2025 saat 23:59 arasında gerçekleştirebilecek.

AÖL 1. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimi de duyuruldu. Sınavlar üç oturumda, aşağıdaki tarih ve saatlerde uygulanacak:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00

Sınavlara girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur.

Başvuru Yapacak Öğrencilere Uyarılar

Kayıt sürecinde eksik veya hatalı bilgi girilmesi durumunda öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılabilir.

Ücret iadesi yapılmadığı için ödeme işlemi öncesinde tüm bilgiler dikkatle kontrol edilmelidir.

Belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.