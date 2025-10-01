Dolar
41,6402 %0,52
Euro
48,8647 %0,76
Gram Altın
5.165,68 % -0,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Hükümetin nüfus politikaları kapsamında hazırladığı yeni taslakla doğum izni 16 haftadan 12 aya çıkarılacak. Tasarının 2025’in ikinci yarısında Meclis’te görüşülmesi ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Çalışan annelere yönelik doğum izni süresinin uzatılmasına ilişkin beklenen düzenleme netleşiyor. Hükümetin düşen doğurganlık oranlarına karşı hazırladığı yeni teşvik paketi kapsamında, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor.

Mevcut uygulama

Türkiye’de hâlihazırda doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin 10 haftaya kadar uzatılıyor. Ücretsiz doğum izni ise kamu çalışanları için 2 yıl, özel sektörde ise 6 ayla sınırlı.

Yeni düzenleme taslağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de yaptığı açıklamada, doğum izinlerinin artırılması ve işçi-memur ayrımının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların başladığını duyurdu. Taslak düzenlemeye göre ücretli doğum izni 12 aya çıkarılacak, ücretsiz izin süresi ise 1,5 yıla kadar uzatılacak.

Yürürlük tarihi

2025 Nisan ayında kamuoyuyla paylaşılan taslak çalışmanın Meclis’e sunulmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemenin 2025’in ikinci yarısında hayata geçmesi bekleniyor.

Düzenlemenin gerekçesi

TÜİK verilerine göre doğurganlık oranlarının son yıllarda ciddi oranda düşmesi, hükümeti doğum izni, doğum yardımı, kreş desteği ve esnek çalışma gibi yeni teşviklere yöneltti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak 2025’te yapılan Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında, kapsamlı bir aile paketi üzerinde çalışıldığını ve doğum izninin bu paketin önemli bir unsuru olduğunu açıklamıştı.

Dilersen bu haberi daha da akıcı hale getirip “soru-cevap formatında” yani okurun en çok merak ettiği noktaları madde madde işleyebilirim. İstiyor musun?

#Çalışan Anneler
#Vedat Işıkhan
#Annelere İzin
#Doğum İzni
#Ücretli Doğum İzni
#12 Ay Doğum İzni
#Doğum Teşviki
#Aile Paketi
#Kreş Desteği
#Esnek Çalışma
TOGG Ekim 2025 kampanyası açıklandı! Kredi seçenekleri ve fiyat listeleri
TOGG Ekim 2025 kampanyası açıklandı! Kredi seçenekleri ve fiyat listeleri
#Genel / 01 Ekim 2025
Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı
Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı
#Ekonomi / 01 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Sahipsizler’in Buket’i Denisa Gültekin Kimdir?
Sahipsizler’in Buket’i Denisa Gültekin Kimdir?
Genel
Hakan Fidan'a Yönelen Spekülasyonlar Asılsız, Güven İlişkisi Güçleniyor
Hakan Fidan'a Yönelen Spekülasyonlar Asılsız, Güven İlişkisi Güçleniyor
Atilla Ciner Kimdir? Park Holding Yöneticisi Gündem Oldu
Atilla Ciner Kimdir? Park Holding Yöneticisi Gündem Oldu
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Acı Günü: Annesinin Vefatını Duyurdu
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Acı Günü: Annesinin Vefatını Duyurdu
Türkiye Innovation Week 2025, 9 Ekim’de İstanbul’da başlıyor
Türkiye Innovation Week 2025, 9 Ekim’de İstanbul’da başlıyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonunu Rekorlarla Kapattı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonunu Rekorlarla Kapattı
Samsun'da feci kaza: Yaya yolundan karşıya geçmek isterken can verdi
Samsun'da feci kaza: Yaya yolundan karşıya geçmek isterken can verdi
Barış Murat Yağcı’nın Annesi Arzu Akalay Ernak Vefat Etti
Barış Murat Yağcı’nın Annesi Arzu Akalay Ernak Vefat Etti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft