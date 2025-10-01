Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Çalışan annelere yönelik doğum izni süresinin uzatılmasına ilişkin beklenen düzenleme netleşiyor. Hükümetin düşen doğurganlık oranlarına karşı hazırladığı yeni teşvik paketi kapsamında, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor.

Mevcut uygulama

Türkiye’de hâlihazırda doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin 10 haftaya kadar uzatılıyor. Ücretsiz doğum izni ise kamu çalışanları için 2 yıl, özel sektörde ise 6 ayla sınırlı.

Yeni düzenleme taslağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de yaptığı açıklamada, doğum izinlerinin artırılması ve işçi-memur ayrımının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların başladığını duyurdu. Taslak düzenlemeye göre ücretli doğum izni 12 aya çıkarılacak, ücretsiz izin süresi ise 1,5 yıla kadar uzatılacak.

Yürürlük tarihi

2025 Nisan ayında kamuoyuyla paylaşılan taslak çalışmanın Meclis’e sunulmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemenin 2025’in ikinci yarısında hayata geçmesi bekleniyor.

Düzenlemenin gerekçesi

TÜİK verilerine göre doğurganlık oranlarının son yıllarda ciddi oranda düşmesi, hükümeti doğum izni, doğum yardımı, kreş desteği ve esnek çalışma gibi yeni teşviklere yöneltti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak 2025’te yapılan Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında, kapsamlı bir aile paketi üzerinde çalışıldığını ve doğum izninin bu paketin önemli bir unsuru olduğunu açıklamıştı.

