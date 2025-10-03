ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Akademik kariyer planlayan adayların heyecanla beklediği sınav için başvurular ekim ayında alınacak.
ALES/3 başvuru tarihleri
Başvurular: 7 – 14 Ekim 2025
Geç başvuru günü: 21 Ekim 2025 (23.59’a kadar)
Sınav tarihi: 23 Kasım 2025
Sonuç açıklanma tarihi: 12 Aralık 2025
Başvuru nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını:
ÖSYM Başvuru Merkezleri,
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Sınav ücreti
ÖSYM, ALES/3 sınav ücreti ile ilgili detayları başvuru kılavuzunda paylaşacak. Ücretler kılavuzun yayımlanmasının ardından bankalar ve online ödeme yöntemleri üzerinden yatırılabilecek.