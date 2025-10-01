Adana Lezzet Festivali 2025 başlıyor: 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor, UNESCO kararı yolda

Adana, gastronomi kültürünü dünyaya tanıtmaya devam ediyor. 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park’ta düzenlenecek. Festival, hem yerel lezzetleri hem de dünyaca ünlü şefleri bir araya getirerek kente gastronomi şöleni yaşatacak.

Festivalin teması: "Kuşaktan Kuşağa"

Bu yılın teması “Kuşaktan Kuşağa” olarak belirlendi. Tema, geleneksel lezzetlerin nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgularken, aynı zamanda Adana mutfağının evrensel değerlerini de ön plana çıkaracak.

1 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Geçen yıl 835 bin kişinin ziyaret ettiği festival, bu yıl 1 milyon katılımcı hedefiyle yola çıkıyor. Festival, ücretsiz etkinlikleriyle ziyaretçilere yemeklerin yanı sıra konserler, gösteriler, yarışmalar ve söyleşilerle de zengin bir program sunacak.

Yerinde üretim, yerinde tüketim

Festivalde çevre dostu bir yaklaşım benimsendi. Yemekler, 50 kilometrelik çevredeki yerel üreticilerden temin edilen malzemelerle hazırlanacak. Böylece hem bölgesel ekonomiye katkı sağlanacak hem de karbon ayak izi azaltılacak.

UNESCO Gastronomi Şehri adaylığı

Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi başvurusunun sonucu, 30 Ekim’de Semerkand’da yapılacak toplantıda açıklanacak. Adaylığın kabul edilmesi hâlinde Adana, “Gastronomi Şehri” unvanını alarak uluslararası tanınırlığını daha da artıracak.

Yoğun ilgiye karşı erken rezervasyon çağrısı

Geçmiş yıllarda yaşanan yoğun katılım nedeniyle şehir dışından gelecek misafirlere erken rezervasyon yapmaları öneriliyor. Bu sayede festival boyunca daha rahat bir deneyim yaşanabilecek.