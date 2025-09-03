Dolar
41,1792 %0,27
Euro
47,9409 %0,47
Gram Altın
4.702,52 % -0,18
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek? İşlemler Nasıl Yapılır, Ücret Ne Kadar?

2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek? İşlemler Nasıl Yapılır, Ücret Ne Kadar?

2026 hac ön kayıt süreci başladı. Kayıtlar ne zaman bitecek, kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac ücretleri ne kadar? İşte Diyanet’in 2026 hac başvuru takvimi ve tüm detaylar.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek? İşlemler Nasıl Yapılır, Ücret Ne Kadar?
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılı hac başvuru süreciyle ilgili merak edilenler netleşmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac yolculuğu için ilk adım olan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini başlattı. Gözler şimdi hac kura çekim tarihi ile kesin kayıt sürecine çevrildi.

Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme Ne Zaman?

Başlangıç tarihi: 11 Ağustos 2025

Bitiş tarihi: 5 Eylül 2025

Başvuru yeri: www.turkiye.gov.tr (e-Devlet)

Bu tarihler arasında ilk kez başvuracak olan vatandaşlar ön kayıt işlemini yaparken, önceki yıllarda başvuran ancak hacca gidemeyenler kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek.

Hac Ön Kayıt Ücreti 2026

İlk defa başvuru yapacaklardan alınacak ücret: 950 TL

Ücret, anlaşmalı bankalara (Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım) yatırılacak.

❗ Kayıt yenileme yapacaklardan herhangi bir ücret alınmayacak.

2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

Diyanet, kura tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamaya göre Ekim veya Kasım 2025 tarihinde dijital kura çekimi yapılması bekleniyor.

Kesin tarih, Diyanet’in hac.gov.tr sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Önemli Bilgiler ve Şartlar

Kayıtlar e-Devlet şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

Grup kayıtları (akraba ya da arkadaş) en fazla 7 kişiyle sınırlı olacak.

Akrabalık bağı bulunan 7 kişiden fazla başvurularda, müftülüklere belge sunulması gerekiyor.

0-12 yaş arası çocukların kaydı, Suudi Arabistan makamlarının onayına bağlı olacak.

Hacca daha önce gitmiş kişilerin başvurusu kabul edilmeyecek.

Hac Ücreti Ne Kadar Olacak?

2026 yılı hac ücretleri henüz belirlenmedi. Ancak 2025 yılında yapılan hac organizasyonunda fiyatlar normal konaklama ve yakın mesafe konaklama türüne göre değişiklik göstermiş, kişi başı hac ücreti 270 bin TL ile 390 bin TL arasında olmuştu. 2026 yılı için güncel tutarlar kura sonuçlarından sonra duyurulacak.

#2026 Hac Kuraları
#Hac Kura Tarihi
#Diyanet Hac Başvurusu
#E-devlet Hac Kaydı
#Hac Ön Kayıt Ücreti
#Hac Kayıt Yenileme
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldı: Anne Arzu Sabancı İlk Kez Konuştu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldı: Anne Arzu Sabancı İlk Kez Konuştu
#Magazin / 04 Eylül 2025
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
#Teknoloji / 04 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
AÖL 1. Dönem Kayıtları Başladı: Kayıt Süreci ve 2025-2026 Sınav Ücretleri Belli Oldu
AÖL 1. Dönem Kayıtları Başladı: Kayıt Süreci ve 2025-2026 Sınav Ücretleri Belli Oldu
Genel
İSKİ’den Kritik Duyuru! Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?
İSKİ’den Kritik Duyuru! Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?
Galatasaray Transfer Haberleri: İlkay Gündoğan Kimdir?
Galatasaray Transfer Haberleri: İlkay Gündoğan Kimdir?
Yabancılar Geçen Hafta 139,6 Milyon Dolarlık Hisse Sattı!
Yabancılar Geçen Hafta 139,6 Milyon Dolarlık Hisse Sattı!
CHP’nin Sarıyer İlçe Kongresi İptal Edildi
CHP’nin Sarıyer İlçe Kongresi İptal Edildi
Mehmet Durak Karak Kimdir ve Neden Cezaevindeydi?
Mehmet Durak Karak Kimdir ve Neden Cezaevindeydi?
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
Tuba Büyüküstün'den Duygusal Veda Paylaşımı: "Ayrılıklar Bir Oyun Gibi..."
Tuba Büyüküstün'den Duygusal Veda Paylaşımı: "Ayrılıklar Bir Oyun Gibi..."
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft