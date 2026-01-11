11 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?

Altın yatırımcıları için önemli bir gün olan 11 Ocak 2026 sabahında, güncel altın fiyatları merakla bekleniyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve iç piyasa dinamikleri, altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Özellikle çeyrek ve gram altına yönelen bireysel yatırımcılar, bu fiyatları dikkatle takip ediyor. Peki, güncel rakamlar ne durumda? İşte 11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatlarına dair detaylar.

Gram Altın Fiyatı

Altın alım satımında sıkça tercih edilen gram altın, 11 Ocak 2026 sabahı itibarıyla 6.251,35 TL’den işlem görüyor. Küçük birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunan gram altın, fiyatlardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. Alım-satım saatlerinin iyi takip edilmesi, yatırımcıların avantaj sağlaması açısından önem taşıyor.

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın, hem takı hem de yatırım aracı olarak geniş bir kitle tarafından tercih ediliyor. 11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla çeyrek altının satış fiyatı 10.418,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yılın başından bu yana devam eden artış trendinin sürdüğünü gösteriyor. Ekonomideki belirsizlikler, çeyrek altına olan talebi artırmaya devam ediyor ve bu, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yarım altın, güncel olarak 20.836,00 TL’den satılmakta. Bu değer, önceki haftalara göre hafif bir artış göstermekte. Tam altın fiyatı ise 41.475,15 TL seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, Cumhuriyet altını 41.513,00 TL, gremse altın ise 104.005,95 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Uluslararası Piyasalarda Ons Altın Fiyatı

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı ise 11 Ocak 2026 sabahı itibarıyla 4.508,84 dolar seviyesinde. Bu rakam, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin ons altın üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, döviz ve ons altın bazlı fiyatları dikkatle izlemeye devam ederek, stratejilerini buna göre şekillendiriyorlar.