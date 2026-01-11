Dolar
İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu

İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu

Yayınlanma 14
14
İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak Türkiye genelinde önemli meteorolojik gelişmelere dikkat çekti. Yapılan tahminlere göre, bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak kar yağışı, salı gününe kadar etkili olacak. Ayrıca, dondurucu soğukların da etkisiyle hava sıcaklıklarının 7 derece kadar azalması bekleniyor.

Yurt Genelinde Yağışlar Bekleniyor

Yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusu dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Kıyı bölgeler ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kısımlarında yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Buzlanma ve Don Olaylarına Dikkat!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanması ön görülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Bu durum, özellikle kış turizmi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tehlike oluşturuyor.

İstanbul'a Özel Uyarılar

İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının, salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunarak, bu süreçte meteorolojik koşulların tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. 68 il için yapılan bu uyarıda, sağanak, kar, fırtına ve çığ tehlikesine karşı önlemler alınması gerektiği belirtildi.

İklim Değişikliği ve Hava Durumu

Son yıllarda artan iklim değişikliği olayları, Türkiye'nin hava durumunu da etkisi altına almaya devam ediyor. Meteorolojik veriler, ülke genelinde yaşanan bu tür olayların sıklığını artırırken, hava sıcaklıklarının dalgalanması da beklenmektedir. Bu durum, hem tarım hem de günlük yaşam üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.

Diğer Bölgelerdeki Hava Durumu

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava beklenirken, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'de aralıklı yağmur ve kar yağışları görülecek. Ege Bölgesi'nde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve yerel sağanak yağışlar görülecek. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de benzer şekilde yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu meteorolojik gelişmeler, özellikle kış aylarında dikkat edilmesi gereken hava koşullarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Vatandaşların, hava durumu tahminlerini takip ederek gerekli önlemleri alması önem arz ediyor.

