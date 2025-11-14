Dolar
14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı

14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı

14 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye iki kişiye çıktı. Kazananlar kişi başı 526 bin lira kazandı. Bir sonraki çekiliş 17 Kasım’da yapılacak.

Yayınlanma
14
14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın 91. hafta çekilişi, 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de gerçekleştirildi. Çekilişin ardından, kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı açıklandı. Bu haftanın büyük ikramiyesi iki talihliye gitti.

Kazandıran Numaralar Belli Oldu

14 Kasım 2025 On Numara çekilişinde belirlenen kazanan 22 numara şöyle:

1 – 2 – 7 – 18 – 24 – 32 – 38 – 45 – 46 – 51 – 52 – 53 – 55 – 58 – 61 – 62 – 65 – 67 – 69 – 72 – 73 – 75

Büyük İkramiye 2 Kişiye Gitti

Bu haftaki çekilişte 10 numarayı bilen 2 kişi, kişi başı 526.420,75 TL tutarında büyük ikramiye kazandı. İkramiye dağılımı diğer kategorilerde de yüzbinlerce kişiyi sevindirdi.

İkramiye Dağılımı

KategoriKazanan SayısıKişi Başı İkramiye
10 bilen2 kişi526.420,75 TL
9 bilen21 kişi26.647,05 TL
8 bilen532 kişi1.314,80 TL
7 bilen5.370 kişi247,45 TL
6 bilen31.713 kişi44,10 TL
0 bilen61.943 kişi31,60 TL

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Bir sonraki On Numara çekilişi 17 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şansını yeniden denemek isteyenler için bilet satışları tüm yetkili bayilerde ve çevrim içi platformlarda devam ediyor.

Yorumlar
