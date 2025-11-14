14 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın 91. hafta çekilişi, 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de gerçekleştirildi. Çekilişin ardından, kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı açıklandı. Bu haftanın büyük ikramiyesi iki talihliye gitti.
Kazandıran Numaralar Belli Oldu
14 Kasım 2025 On Numara çekilişinde belirlenen kazanan 22 numara şöyle:
1 – 2 – 7 – 18 – 24 – 32 – 38 – 45 – 46 – 51 – 52 – 53 – 55 – 58 – 61 – 62 – 65 – 67 – 69 – 72 – 73 – 75
Büyük İkramiye 2 Kişiye Gitti
Bu haftaki çekilişte 10 numarayı bilen 2 kişi, kişi başı 526.420,75 TL tutarında büyük ikramiye kazandı. İkramiye dağılımı diğer kategorilerde de yüzbinlerce kişiyi sevindirdi.
İkramiye Dağılımı
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|Kişi Başı İkramiye
|10 bilen
|2 kişi
|526.420,75 TL
|9 bilen
|21 kişi
|26.647,05 TL
|8 bilen
|532 kişi
|1.314,80 TL
|7 bilen
|5.370 kişi
|247,45 TL
|6 bilen
|31.713 kişi
|44,10 TL
|0 bilen
|61.943 kişi
|31,60 TL
Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?
Bir sonraki On Numara çekilişi 17 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şansını yeniden denemek isteyenler için bilet satışları tüm yetkili bayilerde ve çevrim içi platformlarda devam ediyor.