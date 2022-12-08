Gençliğin ve İnovasyonun gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacağız

Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katılacağı Türkiye İnovasyon Haftası'nın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mutafa Gültepe, "Hem ülkemizden hem de dünyadan başarılı örneklerle gençlerimize yeni ufuklar çizmek, onların yollarını aydınlatmak istiyoruz dedi".

İNOVASYONUN YENİ YÜZYILI

Alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliği olan İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılımıyla 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan hafta, "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla düzenleniyor.

KRİZLER HER ZAMAN OLACAK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "İnovasyon Haftası'nın tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, Dünya'nın ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Rusya-Ukraryna savaşı enerji krizi ve küresel ticaretteki belirsizliklerin dünden daha farklı davranmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Gültepe konuşmasını şöyle sürdürdü:" Bölgesel ve küresel krizler her zaman olacak. Tam'da bu noktada ortaya koyacağımız yeni bakış açıları, düşünce çeşitliliği bizleri bu stresli ortamdan çekip alacak, farklı bir noktaya taşıyacak.

YÜKSEK KATMA DEĞERE GİDEN YOL İNOVASYON

Yeniliğin, üretkenliğin, farklılaşmanın diğer adı olan 'İnovasyon' ile yeni yollar bulacak geleceği kurgulayacağız. TİM olarak her zaman daha iyiye, memlekete değer katan projelere odaklandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın onurlandıracağı 9. Türkiye İnovasyon Haftası'na da az önce paylaştığım bakış açısıyla hazırlandık. Hem ülkemizden hem de dünyadan başarılı örneklerle gençlerimize yeni ufuklar çizmek, onların yollarını aydınlatmak istiyoruz. Çünkü gençlerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor".

İNOVALİG PLAKETLERİ VE ÖDÜLLERİ DAĞITILACAK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İNOVALİG şampiyonlarının ödüllerinin ve organizasyonun stratejik partneri olan firmalara plaketlerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini sözlerine ekledi.