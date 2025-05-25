İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, bölgedeki sağlık altyapısı neredeyse tamamen yok oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 1580 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık çalışanları ve hastaneler sistematik hedefte

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında yalnızca altyapıyı değil, doğrudan hastaneleri, ambulansları ve sağlık personelini de hedef alıyor. Bakanlık açıklamasında, bu tutumun sağlık sistemini tamamen işlevsiz hale getirdiği vurgulandı.

Bölgedeki hastanelerin büyük bölümü ya kullanılamaz hale geldi ya da hizmet veremez durumda. Sağlıkçıların hayatını kaybetmesiyle birlikte, kalan merkezlerde de hizmetlerin sürdürülebilirliği büyük oranda ortadan kalktı.

Bir ailenin yok oluşu: Doktor Ala en-Neccar'ın trajedisi

24 Mayıs’ta Han Yunus’ta yaşanan son olay, bu saldırıların ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Nasır Hastanesi’nde görev yapan Doktor Ala en-Neccar’ın evi, kendisi hastaneye gitmek üzere çıktıktan sonra hedef alındı.

Saldırıda, en-Neccar’ın 9 çocuğu — Yahya (12), Rakan (10), İf (9), Cubran (8), Rislan (7), Rifan (5), Sidin (3), Lokman (2) ve 6 aylık Sidra — hayatını kaybetti. Doktorun eşi Hamdi en-Neccar (40) ve 11 yaşındaki oğlu Adem ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının ve tesislerinin hedef alınmasının açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. Ancak, şimdiye kadar bu ihlallere karşı ciddi bir uluslararası yaptırım uygulanmadı.

İnsan hakları kuruluşları, Gazze’de yaşananların savaş suçu niteliği taşıdığına dikkat çekerek, sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.