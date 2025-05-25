Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftaya yağışlı bir hava sistemiyle gireceğini açıkladı. Bahar yağışlarının yurdu saracağı yeni dönemde, özellikle batı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültüsü bekleniyor.

Pazartesi batıdan başlayacak, hafta genelinde sürecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in verdiği bilgiye göre;

Pazartesi : Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak

Salı : İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış Porsuk Çayı’nda şüpheli ölüm! 36 yaşındaki erkek ölü bulundu İçeriği Görüntüle

Çarşamba-Cuma: Ülkenin kuzey, iç ve güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıklar düşüyor, toz taşınımı riski var

Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışlarla birlikte düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar normallerin altına inecek.

Ayrıca batı bölgelerde yer yer toz taşınımı beklendiği için çamur şeklinde yağışlar da görülebilir.

Rüzgar kuvvetli esecek

Yarın Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara

Pazartesi: Gök gürültülü sağanak

Salı-Çarşamba: Yağış beklenmiyor

Sıcaklıklar: 29 → 22 → 24 derece

İstanbul

Pazartesi: Sağanak, yer yer kuvvetli

Salı: Parçalı bulutlu

Sıcaklıklar: 20–22 derece

İzmir

Pazartesi: Kuvvetli sağanak

Salı-Çarşamba: Yağış yok

Sıcaklıklar: 24 → 26 → 27 derece