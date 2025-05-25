Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftaya yağışlı bir hava sistemiyle gireceğini açıkladı. Bahar yağışlarının yurdu saracağı yeni dönemde, özellikle batı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültüsü bekleniyor.

Pazartesi batıdan başlayacak, hafta genelinde sürecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in verdiği bilgiye göre;

Sıcaklıklar düşüyor, toz taşınımı riski var

Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışlarla birlikte düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar normallerin altına inecek.

Ayrıca batı bölgelerde yer yer toz taşınımı beklendiği için çamur şeklinde yağışlar da görülebilir.

Rüzgar kuvvetli esecek

Yarın Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara

  • Pazartesi: Gök gürültülü sağanak

  • Salı-Çarşamba: Yağış beklenmiyor

  • Sıcaklıklar: 29 → 22 → 24 derece

İstanbul

  • Pazartesi: Sağanak, yer yer kuvvetli

  • Salı: Parçalı bulutlu

  • Sıcaklıklar: 20–22 derece

İzmir

  • Pazartesi: Kuvvetli sağanak

  • Salı-Çarşamba: Yağış yok

  • Sıcaklıklar: 24 → 26 → 27 derece

Kaynak: AA