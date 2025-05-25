Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftaya yağışlı bir hava sistemiyle gireceğini açıkladı. Bahar yağışlarının yurdu saracağı yeni dönemde, özellikle batı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültüsü bekleniyor.
Pazartesi batıdan başlayacak, hafta genelinde sürecek
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in verdiği bilgiye göre;
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Pazartesi: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak
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Salı: İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış
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Çarşamba-Cuma: Ülkenin kuzey, iç ve güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklıklar düşüyor, toz taşınımı riski var
Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışlarla birlikte düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar normallerin altına inecek.
Ayrıca batı bölgelerde yer yer toz taşınımı beklendiği için çamur şeklinde yağışlar da görülebilir.
Rüzgar kuvvetli esecek
Yarın Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı.
Üç büyükşehirde hava durumu
Ankara
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Pazartesi: Gök gürültülü sağanak
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Salı-Çarşamba: Yağış beklenmiyor
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Sıcaklıklar: 29 → 22 → 24 derece
İstanbul
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Pazartesi: Sağanak, yer yer kuvvetli
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Salı: Parçalı bulutlu
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Sıcaklıklar: 20–22 derece
İzmir
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Pazartesi: Kuvvetli sağanak
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Salı-Çarşamba: Yağış yok
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Sıcaklıklar: 24 → 26 → 27 derece