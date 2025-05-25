Spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseliş eğilimini sürdürüyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, yarın için megavatsaat başına elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1400 lira olarak belirlendi.

İşlem hacmi yüzde 59,4 arttı

Bugünkü toplam işlem hacmi, bir önceki güne göre %59,4 artarak 1 milyar 734 milyon 235 bin 194 liraya ulaştı. Bu yükseliş, piyasada arz-talep dengesinde yaşanan değişimlerin fiyatlara doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Gün öncesi piyasada saatlik dağılım

Yarın için gün öncesi piyasada en yüksek fiyat 08.00, 09.00 ile 17.00–00.00 saat dilimlerinde 3 bin 400 lira olarak gerçekleşecek. En düşük fiyat ise saat 06.00’da 1400 lira olacak.

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektrik fiyatının aritmetik ortalaması 2 bin 903 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 2 bin 964 lira 94 kuruş oldu.

Spot fiyatlar da zirveyi gördü

Spot piyasada ise bugün için megavatsaat başına fiyat en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 129 lira seviyelerinde kaydedildi. Bu geniş fiyat aralığı, özellikle saatlik bazlı dalgalanmaların güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor.