ASELSAN, 50. kuruluş yılı kapsamında hazırladığı “Tekno Macera Tırı” ile Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne katılarak çocuklara bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlıyor. Turun ilk durağı Şanlıurfa oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleşen proje, yıl sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanında 10 farklı şehirde binlerce çocuğa ulaşacak.

İlk durak Şanlıurfa, sırada Samsun ve Van var

Tekno Macera Tırı, Şanlıurfa’da 1 Haziran’a kadar çocuklara interaktif bilim ve teknoloji etkinlikleri sunacak. Tırı; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Bakanlık yetkilileri ziyaret etti.

Tır, sırasıyla şu şehirlerde olacak:

Samsun: 21–29 Haziran

Van: 12–20 Temmuz

Nevşehir: 2–10 Ağustos

Erzurum: 16–24 Ağustos

Çanakkale: 30 Ağustos–7 Eylül

Gaziantep: 13–21 Eylül

Malatya: 4–12 Ekim

Mardin: 18–26 Ekim

Antalya: 1–9 Kasım

Tırda teknoloji dolu bir serüven var

Çocuklara hitap eden Tekno Macera Tırı, sadece sergi değil aynı zamanda etkileşimli eğitim alanlarıyla dikkat çekiyor. “Mucitler Müzesi” sergisiyle icatların hikayeleri interaktif bir şekilde sunuluyor.

Artırılmış gerçeklik destekli dijital kitap köşesi, çocukların teknolojiyi deneyimlemesini sağlarken; dış alanda düzenlenen bilim şovları ve müzikli aktivitelerle eğlence ve öğrenme bir araya geliyor.

Amaç: Çocuklara ilham vermek

ASELSAN, bu projeyle özellikle Anadolu’daki çocukların bilime daha yakın olmasını hedefliyor. Teknolojiye erişimi sınırlı bölgelerdeki çocuklar, mühendislik ve bilim dünyasına adım atarak ilham verici deneyimler yaşıyor.