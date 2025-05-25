Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde toprak kayması meydana geldi. Deydap mevkisinde yaşanan kayma sonucu bazı yollar çöktü, evlerde, bahçelerde ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Altyapı sistemleri zarar gördü

Toprak kaymasının etkisiyle bölgedeki elektrik, içme suyu, telefon şebekesi ve sulama altyapıları da büyük oranda zarar gördü. Bazı evlerde kaymalar ve eğilmeler yaşanırken, tarım alanlarında ciddi tahribat tespit edildi.

Olay sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerel yönetim sahada: Tespitler yapılıyor

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Belediye Başkanı Halis Özsoy, sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Özsoy, zemindeki kaymanın dün akşam saatlerinde başladığını ve sabah saatlerinde bölgedeki hasarın daha net görülebildiğini ifade etti.

Özsoy, “Bahçeler, seralar ve bazı konutlarda zararlar var. Tarım arazilerinde ciddi tahrip oluştu. Damlama sulama sistemleri bozuldu, bazı evlerde yana eğilmeler var,” dedi.

AFAD raporu bekleniyor

AFAD’ın yapacağı teknik incelemeler sonucunda alınacak önlemler netleşecek. Gerek görülmesi halinde vatandaşlar için yeni barınma alanları oluşturulacak. Başkan Özsoy, “İlk tespitlerin ardından ekiplerle koordineli şekilde zarar gören altyapıların onarımı için çalışıyoruz,” açıklamasında bulundu.