Bursa’da yaşayan dijital içerik üreticisi Meryem Can, evinde bulunan difenbahya bitkisine temas ettikten sonra konuşma yetisini geçici olarak kaybetti. "Ağlayan çiçek" olarak bilinen bu süs bitkisi, içeriğinde bulunan zehirli özsuyu nedeniyle Can’ı hastanelik etti.

“Yüzüm ve dilim uyuştu, konuşamadım”

Bitkinin gövdesi eğildiği için müdahale etmek isteyen Can, bitkinin ortadan ikiye ayrılmasıyla zehirli sıvının yüzüne ve ağzına temas ettiğini söyledi. Ardından dilinde yanma, salya artışı ve konuşma zorluğu başladı. Can, yaşadığı durumu “Dilimi çekemedim, kekeme gibi oldum” sözleriyle anlattı.

Uzmanlar uyarıyor: Evde çocuk varsa dikkat!

Difenbahya bitkisi, kalsiyum oksalat adlı zehirli bir madde içeriyor. Bu madde ağız içinde tahriş, dilde şişme ve konuşma kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür zehirli bitkilerin çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.

Tarihte “ceza bitkisi” olarak da kullanılmış

Bitkinin geçmişte, konuşmayı engelleyici etkisi nedeniyle cezalandırma aracı olarak kullanıldığı biliniyor. “Dilsiz baston” olarak da anılan difenbahya, tarih boyunca susturucu amaçla kullanıldığı için kötü bir üne sahip.