Felaket Bölgesinde 'OHAL' İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa'nın 119. maddesi'nin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal İlan etme Kararı Aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli Türkiye'nin son yüzyılındaki en büyük deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdıoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasında çalışmaların süratle yörütülebilmesini temin için, "Anayasa'nın 119'cu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal İlan Etme Kararı Aldık."

"Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.