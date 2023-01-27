Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek

Eyüpsultan Belediyesi aşevi yeni binasında hizmete girdi. Her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtılan Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşlara özel menü hazırlanıyor.

MUHTAÇLARA 3 ÇEŞİT YEMEK

Eyüpsultan'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli Eyüpsultan belediyesi'nden geldi. Belediye aşevi her gün 3 bin kişilik 3 çeşit yemek dağıtıyor. Hazırlanan 3 bin sıcak yemeğin bin beşyüz adedi ilçe genelinde bulunun ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Diğer bin 500 adedi ise yemek saatinde belediye bünyesinde görevli personele veriliyor. Belediye aşevinde 35 personel ile hizmet veren Eyüpsultan Belediyesi kapısına gelen kimseyi geri çevirmiyor.

BİNLERCESİ YEMEK KUYRUĞUNDA

Eyüpsultan'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım elini uzatan Eyüpsultan Belediyesi Aşevi, her gün 3 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek hizmeti veriyor.

Hazırlanan 3 bin sıcak yemeğin bin 500 adedi ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Diğer bin 500 adedi ise, yemek saatinde belediye bünyesinde görevli personele veriliyor.