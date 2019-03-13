Eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı Fransa'da onaylandı

Fransa Hükümeti, sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için eylemcilere sert cezalar getiren yasa tasarısı hazırlamıştı.

Fransa Ulusal Meclisi, eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısını yapılan oylamanın ardından kabul etti. Oylamada 115 "hayır", 18 "çekimser" ve 210 "evet" oyu alan tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Anayasa Mahkemesinin bu tasarıyı inceleyecek olmasının tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını bildirdi.