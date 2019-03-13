Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı Fransa'da onaylandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı Fransa'da onaylandı

Fransa Ulusal Meclisi, eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelendikten sonra yürürlüğe girecek.

Fransa Hükümeti, sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için eylemcilere sert cezalar getiren yasa tasarısı hazırlamıştı.

Fransa Ulusal Meclisi, eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısını yapılan oylamanın ardından kabul etti. Oylamada 115 "hayır", 18 "çekimser" ve 210 "evet" oyu alan tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Anayasa Mahkemesinin bu tasarıyı inceleyecek olmasının tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını bildirdi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Boks Makinesi' diye dövmüştü, cezasız kalmadı
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı Fransa'da onaylandı
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Hayatını Kaybetti
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı şüpheli yakalandı
Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı
Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi
Avcılara metro sürprizi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap
Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
'Boks Makinesi' diye dövmüştü, cezasız kalmadı
'Boks Makinesi' diye dövmüştü, cezasız kalmadı
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı Fransa'da onaylandı
Eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı Fransa'da onaylandı
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Hayatını Kaybetti
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Hayatını Kaybetti
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı şüpheli yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı şüpheli yakalandı
Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı
Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı
Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi
Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi
Avcılara metro sürprizi
Avcılara metro sürprizi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Erken tatile çıkacaklara uyarı
Erken tatile çıkacaklara uyarı
Fatih Tekke görevinden ayrıldı
Fatih Tekke görevinden ayrıldı
Oktay Derelioğlu Tokatspor'da
Oktay Derelioğlu Tokatspor'da

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji