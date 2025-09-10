Türkiye’nin Tasarruf Haritası: Altın, Dolar ve Euro Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları

ING Türkiye'nin gerçekleştirdiği Tasarruf Eğilimleri Araştırması, Türkiye'deki bireylerin tasarruf alışkanlıklarını ve yatırım tercihlerini detaylı bir şekilde ortaya koydu. Araştırma, düzenli birikim yapanların oranının %84 seviyesinde olduğunu, Türkiye genelinde ise her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğunu gösteriyor. Özellikle gençlerin tasarrufa olan ilgisinin arttığı dikkat çekici bir diğer bulgu olarak öne çıkıyor.

Gençlerin Tasarrufa Yönelimi Arttı

18-24 yaş grubundaki bireyler arasında tasarruf sahipliği oranı, son iki dönemdeki azalmayı geride bırakarak %37'ye yükseldi. Tasarrufu olmayan kesimde ise, yakın zamanda birikim yapmayı planlayanların oranı %25 olarak belirlendi. Gençlerde bu oran %38'e çıkarak genel ortalamanın 13 puan üzerine çıkmış durumda. Bu durum, gençlerin finansal gelecekleri için tasarruf yapma isteğinin arttığını gösteriyor.

Tasarruf Oranları ve Nedenleri

Düzenli tasarruf yapan bireylerin %31'i gelirinin %10'undan azını, %42'si ise %10-20'sini biriktirebildiklerini ifade etti. Tasarruf nedenleri arasında en yüksek oran %37 ile 'geleceğe yatırım' olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, %25 oranında 'beklenmedik durumlara karşı güvence' sağlama amacı da önemli bir motivasyon kaynağı. Ayrıca, aynı evde başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı %19 seviyesinde sabit kalıyor.

Yatırım Araçlarındaki Tercihler

Yatırım araçları arasında en çok tercih edilen seçenek, %35 ile yastık altı altın oldu. Bunu %28 ile yastık altı döviz ve lira, %21 ile vadeli TL hesapları takip etti. Hisse senedi ve borsa %19, altın veya değerli taş hesapları ise %18 oranında tercih edildi. Kadınların altın ve yastık altı tasarruf araçlarına yönelirken, erkeklerin hisse senedi ve yatırım fonlarına daha fazla ilgi gösterdiği görüldü. Gençler arasında ise borsa ve hisse senedi tercihi %28'e ulaşarak genel ortalamanın üzerine çıktı.

Finansal Yönetimde Harcama Kontrolü

Katılımcıların %63'ü finansal dengelerini korumak amacıyla harcamalarını kontrol ettiğini belirtti. Katılımcıların getiri beklentilerindeki kayma, daha çok orta vadeye doğru kaydığı gözlemlendi. Bankacılık hizmetlerinden yararlananların oranı %91, mobil veya internet bankacılığı kullananların oranı ise %89 seviyesinde gerçekleşti.

Gençlerin İhtiyaçları ve Yenilikçi Finansal Araçlar

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, araştırmanın bulgularının gençlerin tasarrufa yönelimini ortaya koyduğunu ifade etti. Kılıç, gençlerin tasarrufa yönelmesini destekleyecek yenilikçi araçlara olan ihtiyacın altını çizerek, Z kuşağına özel fonlar ve "Turuncu Genç Hesap" gibi ürünlerin, gençlerin finansal yolculuklarına erken yaşta katkı sağladığını vurguladı. Bu durum, Türkiye'de tasarruf alışkanlıklarının gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.