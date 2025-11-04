THY Teknik AŞ ve Pegasus Hava Yolları Yeni Anlaşma İmzaladı

Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Pegasus Hava Yolları ile Airbus A320neo filosuna yönelik önemli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, Pegasus'un filosunun bakımını üstlenecek olan THY Teknik AŞ ile 6 yıl sürecek bir işbirliğini öngörüyor. Anlaşma, hava taşımacılığı alanındaki teknik bakım hizmetlerinin kapsamını genişletiyor ve iki şirket arasındaki iş birliğini derinleştiriyor.

Anlaşmanın Kapsamı ve Süreci

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Pegasus Hava Yolları'nın Airbus A320neo uçaklarının iniş takımları için gerekli revizyonların yanı sıra, üs bakım hizmetleri de THY Teknik AŞ tarafından gerçekleştirilecek. 2025 sonbaharından itibaren 2026 kış dönemine kadar, Pegasus'un Airbus A320neo uçakları için özel olarak tahsis edilmiş bir bakım hizmeti sunulacak. Bu süreçte, THY Teknik AŞ'nin uzman ekipleri, uçakların bakımını kesintisiz bir şekilde üstlenecek.

THY Teknik AŞ'nin Vizyonu

THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, bu anlaşma ile birlikte Pegasus Hava Yolları ile 20 yılı aşkın süredir devam eden işbirliklerini daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Akbulut, "Pegasus Hava Yolları'na yıllar boyunca duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin küresel havacılıktaki rolünü artırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Pegasus Hava Yolları'nın Beklentileri

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk, bu işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Havacılıkta sürdürülebilir büyümenin temelinde güçlü teknik yetkinlikler, verimlilik ve güvenilir iş ortaklıkları yer alıyor. Pegasus olarak, Türk havacılığının küresel rekabet gücünü artıracak yerli işbirliklerini desteklemeyi önemsiyoruz," dedi. Öztürk, bu anlaşmanın yalnızca mevcut durumu değil, gelecekteki havacılık vizyonlarını da yansıttığını belirtti.

THY Teknik AŞ, Pegasus Hava Yolları'nın en köklü iş ortaklarından biri olarak, geçmişte de bu havayolu şirketine bütüncül bakım çözümleri sunarak kapsamlı destek sağlamıştır. İki şirket arasındaki bu yeni anlaşma, Türk havacılık sektöründe işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.