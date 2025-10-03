Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, yarın için spot elektrik piyasasında belirlenen fiyatları açıkladı. Bu verilere göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 386 lira 73 kuruş olarak kaydedildi. Bu gelişme, enerji sektöründeki dalgalanmaların ve piyasa dinamiklerinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşlem Hacmi Düşüş Göstermekte

Bugün gerçekleştirilen işlemlerin hacmi, önceki güne göre yüzde 10,4 oranında bir azalma göstererek 1 milyar 405 milyon 301 bin 107 lira seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasanın genel durumunu ve elektrik talebindeki değişimleri yansıtan önemli bir gösterge olma niteliği taşıyor. Özellikle son dönemlerde artan enerji maliyetleri, piyasa katılımcılarının alım-satım stratejilerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Piyasa Fiyatları Üzerine Analiz

Gün öncesi piyasa verilerine göre, yarın için en yüksek fiyatın saat 19.00’da 3 bin 400 lira olarak belirlenmesi, enerji tüketiminin zirve yaptığı saatlerdeki talep artışını işaret ediyor. Diğer yandan, en düşük fiyatın 12.00’de 386 lira 73 kuruş olması, gün ortasında talebin düştüğünü gösteriyor. Gün öncesi piyasa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2 bin 367 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 2 bin 380 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

Piyasa Trendleri

Bugün itibarıyla spot piyasa fiyatları, en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş ve en düşük 779 lira 99 kuruş seviyelerinde işlem gördü. Bu fiyat hareketleri, enerji sektöründeki dalgalanmaların ve piyasa katılımcılarının geleceğe yönelik beklentilerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Enerji maliyetleri ve piyasa koşulları, önümüzdeki günlerde de yatırımcıların ve tüketicilerin dikkatle takip etmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.